Migliori siti per scaricare fiabe e favole audio MP3 in italiano da ascoltare

Fiabe e favole audio MP3 in italiano? Ti mostreremo i migliori siti da cui scaricarle per poteri godere un racconto di una fiaba, di un racconto o di una storia in italiano sul tuo smartphone, tablet o PC.

Nell’approfondimento di oggi vi proporremo quelli che a nostro avviso sono considerati i migliori siti per scaricare fiabe ed audiolibri in formato audio MP3.

Per chi non lo sapesse il web offre una marea di risorse per quanto concerne gli audiolibri. Questi, a prescindere dalla loro natura, risultano essere nient’altro che dei file audio che si possono ascoltare tranquillamente offline, dal proprio smartphone, lettore MP3 o computer.

Di fatto, si tratta di una risorsa interessante per chi viaggia o chi vuole “ascoltare” dei libri senza dover impegnare gli occhi. Per i più piccoli dunque, non mancano fiabe e contenuti particolarmente interessanti. In un universo molto vario come quello degli audiolibri, in questo articolo ci concentreremo sui file audio per bambini, andando a scovare le migliori risorse per fiabe e racconti.

Entrando nel vivo dell’articolo, in questo caso qui sotto vi proponiamo una lista di siti web che consentono di ascoltare ed effettuare il download gratuito di favole e fiabe audio per bimbi, nel tradizionale formato MP3.

In questo sito Internet è possibile trovare davvero tutto ciò che può servire in questo ambito. Una marea di favole audio per bimbi da ascoltare direttamente online o eventualmente per avere tali file sempre a portata di mano.

Logoslibrary.eu contiene un numero spropositato di audiolibri, con svariate migliaia degli stessi disponibili proprio in lingua italiana. Ovviamente non si parla solo di favole, ma anche di tanti classici della letteratura. Un piattaforma, dunque, appetibile non solo per chi ha dei bambini, ma anche da chi vuole accrescere la propria cultura generale.

Il sito in questione offre all’utente ben 20 favole popolari da ascoltare direttamente sul web. Le stesse, volendo, si possono in tutta tranquillità scaricare nel formato MP3 sul computer. Questo risultato non è ottenibile affidandosi al sito stesso, ma usufruendo di un software apposito gratuito chiamato TubeMaster. Si tratta di una soluzione molto semplice, che permette il download dei file anche da parte di utenti poco esperti.

Le stesse fiabe prelevate dal sito Walter.bz possono essere scaricate gratuitamente con il software iTunes per essere poi agevolmente riprodotte sui dispositivi di Apple.

Attualmente il sito in questione consente l’ascolto diretto in streaming dal computer di audiolibri. Allo stesso tempo è possibile procedere anche con il download in formato audio MP3.

Qui è possibile individuare ben 16 favole per bimbi fra le quali le più popolari di sempre, ovvero: La piccola fiammiferaia, La bella addormentata nel bosco e tante altre.

Altro sito che offre una ricca lista di favole per i più piccoli che si possono leggere e ascoltare direttamente su Internet e bi non solo (fruendo del già citato software TubeMaster).

Si tratta di una trentina di favole piuttosto interessanti, che spaziano da quelle più famose fino ad altre meno conosciute.

Questo sito presenta una peculiarità interessante. Esso infatti abbina l’audio al testo della favola/filastrocca, offrendo un aiuto concreto per chi sta imparando a leggere e scrivere. Sono disponibili una ventina di fiabe, piuttosto corte ma comunque molto apprezzabili.

Ovviamente, non può mancare a questa lista YouTube, il canale di streaming per eccellenza.

Nonostante non si tratti di veri e propri audiolibri, tale piattaforma offre comunque una serie di risorse davvero straordinarie. Sotto questo punto di vista, ci sentiamo in dovere di consigliare due canali particolarmente forniti e curati, ovvero Italian Fairy Tales, un canale che propone materiale nuovo in maniera costante, e Storie e Canzoni per Bambini, un po’ meno aggiornato ma con un database comunque più che apprezzabile.

Abbiamo terminato. Come avete visto abbiamo riportato quelli che per noi sono i migliori siti per scaricare fiabe e favole audio MP3 in italiano da ascoltare. Se ne conoscete altri non esitate a comunicarcelo cosi da poterli aggiungere e ampliare l’articolo!