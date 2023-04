I migliori emulatori per provare Mac di vecchia generazione

Molti dei vecchi componenti hardware di Apple è per lo più scomparso da tempo ma è ancora possibile eseguire alcuni dei suoi software su Mac attuali utilizzando l’emulazione. Agli albori dell’era dei personal computer, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, decine di aziende producevano piccoli PC per uso domestico. Col crescere del nuovo interesse per queste macchine di ultima generazione, sono emersi sempre più emulatori che consentono di eseguire sistemi operativi meno recenti sul Mac o PC attuale. Ad oggi esistono centinaia di emulatori, troppi per poter essere trattati esaurientemente in un unico articolo.

L’emulazione permette di replicare il funzionamento di un sistema operativo o hardware obsolete su macchine più moderne, preservando applicazioni e software legacy altrimenti obsoleti. Per emulare i vecchi computer Apple su Mac, occorre installare un emulatore come Xcode per gli SDK, SheepShaver per il sistema System 7, Basilisk II per i sistemi da System 6 a System 7 o VirtualS per il sistema System 6.

Una volta installato l’emulatore scelto, è possibile caricare ed eseguire i sistemi operativi e i software dei precedenti computer Apple. Con l’emulazione, tali applicazioni possono ancora essere utilizzati sui Mac di ultima generazione, preservando così la compatibilità con file e documenti obsoleti.

Introduzione a Apple Mac

L’Apple II, lanciato nel 1978, fu il primo prodotto rivoluzionario di Apple creato da Steve Wozniak e Steve Jobs, che permise all’azienda di progredire da una startup di garage a un colosso multimiliardario. Vi furono diversi modelli di Apple II:

Apple II originale

Apple II+

Apple IIe

Apple IIc

Apple IIgs

Oltre a questi elencati, anche numerose varianti minori di ciascuno di loro. La maggior parte dei computer Apple II disponeva di soli 4-64KB di RAM, sebbene apparissero ampia gamma di schede di espansione RAM di terze parti, compresa una di Microsoft. La Z-80 Softcard, anch’essa di Microsoft, trasformò l’Apple II in un computer basato su Z80 in grado di eseguire il sistema operativo CP/M.

I dischi rigidi di Apple

I dischi rigidi erano all’epoca ancora prerogativa di grossi mainframe e minicomputer, e rarità per i PC, seppur esistenti. Al contrario, i computer degli anni settanta e ottanta sfruttavano floppy disk, tipicamente da 5,25 pollici e successivamente 3,5 pollici. I primissimi minicomputer aziendali adottavano varianti da 8 pollici. Successivamente, sono state sviluppate diverse varianti da 5,25 pollici. Quando il Mac è stato rilasciato nel 1984, Apple ha anche presentato unità da 3,5 pollici per i modelli successivi dell’Apple II, come IIgs.

La storia di Apple II

L’Apple II ha rappresentato una vera e propria pietra miliare nella storia dei personal computer, grazie alla sua straordinaria diffusione: quasi cinque milioni di unità vendute, un risultato senza precedenti per qualsiasi PC dell’epoca, che ha generato profitti miliardari per Apple. Intorno all’Apple II si è sviluppata un’intera industria, con produttori che hanno creato schede aggiuntive, stampanti, casse audio, modem e una vasta gamma di altre periferiche.

Apple è nata dalla scena emergente dei computer domestici in California alla fine degli anni settanta. Originariamente, la maggior parte dei PC veniva venduta in kit per corrispondenza o in piccoli negozi di computer, e gli appassionati li ordinavano e li assemblavano personalmente. L’Apple I, predecessore dell’Apple II, era uno di questi kit.

L’Apple II è stato il primo vero computer domestico venduto completamente assemblato, pronto all’uso appena estratto dalla confezione. Questo ha catturato l’attenzione del pubblico, che ne è rimasto affascinato e lo ha adorato.

Emulatori per videogiochi Apple Mac II

La serie Apple II ha visto la pubblicazione di un enorme numero di videogiochi, e insieme ad Atari, ha dato vita al mercato dei videogiochi domestici. In precedenza, i videogiochi erano considerati qualcosa di esclusivo delle sale giochi, dove grandi macchine arcade richiedevano il pagamento di una somma in gettoni per poter essere utilizzate.

Dopo il rilascio del Macintosh da parte di Apple nel 1984, è stata presentata una nuova versione del sistema operativo Apple IIgs, basata su GUI, che ha conferito a quel computer un aspetto simile a quello del Mac. Questo ha permesso ai possessori di Apple IIgs di usufruire di un’esperienza di utilizzo simile a quella del Macintosh, grazie alla grafica intuitiva e alle icone facilmente riconoscibili.

Esistono numerosi emulatori Apple II, alcuni dei quali possono essere utilizzati online. Tra i principali emulatori vi sono:

Virtual (per Apple II)

GSPlus

KEGS

GSport

XGS

Esistono diversi emulatori Apple II disponibili per Windows e Linux, come microM8, AppleWin e LinApple. Per utilizzare tutti questi emulatori, tranne quelli online, è necessario avere un file ROM Apple II specifico per ogni macchina. È importante ricordare che tutto il codice ROM Apple II è ancora protetto dal copyright di Apple, quindi per utilizzare legalmente un’app di emulazione Apple II, è necessario possedere effettivamente un chip ROM Apple II o un computer Apple II contenente una ROM Apple II.

Emulatori Apple III

Dopo il successo dell’Apple II, Apple ha rilasciato l’Apple III, un’evoluzione all-in-one del predecessore, che purtroppo si è rivelato un fallimento commerciale. Esiste un emulatore Apple III definitivo chiamato Sara, ma è disponibile solo per vecchi Mac basati su PowerPC e non è stato aggiornato da quasi quindici anni.

In ogni caso, il sito web apple3.org contiene molte informazioni sui computer Apple III, mentre il WA Apple Pi User Group ha una pagina interessante dedicata all’Apple III. MAME supporta molte macchine Apple, incluso l’Apple III, ma è ancora in fase di sviluppo.

Emulatori Apple Lisa

Dopo il rilascio dell’Apple IIgs, ma prima del Macintosh, Apple ha presentato l’Apple Lisa, un computer basato sul computer Star di Xerox PARC che utilizzava una GUI e costava circa 9.000 degli attuali Euro. Il nome Lisa deriva dalla prima figlia di Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs. Un computer troppo grande, troppo costoso e si rivelò un fallimento commerciale. Nonostante questo, lo sviluppo e la tecnologia Lisa hanno contribuito alla creazione del Macintosh originale nel 1984.

In una mossa sorprendente, la scorsa settimana Apple ha reso open source tutto il codice sorgente e il software originale di Lisa, compresi i suoi programmi, come il Lisa Office System. In effetti, gran parte dello sviluppo del Macintosh presso Apple veniva originariamente eseguito su un Lisa. Per emulare l’Apple Lisa su macOS, la soluzione migliore è l’app LisaEm, sviluppata da Ray Arachelian.

La configurazione è abbastanza semplice e, una volta che si dispone del software originale del Lisa, è possibile caricarlo in LisaEm come unità disco. Il movimento del cursore può essere un po’ lento, ma questo dipende più dal software originale del Lisa che dal funzionamento di LisaEm stesso.

NeXT

Dopo aver lasciato Apple nel 1985, Steve Jobs ha fondato una nuova società chiamata NeXT, che ha creato nuovi computer e il sistema operativo NeXTStep. Nel 1997, Apple ha acquisito NeXT e NeXTStep è diventato la base per i sistemi operativi macOS e iOS. Attualmente, l’emulatore desktop NeXTStep più popolare per macOS è Previous. Se si utilizza VirtualBox, è possibile scaricare e installare un’immagine preconfigurata di NeXTStep insieme a Previous.

Sistema operativo Mac classico

Prima dell’avvento di macOS e iOS, esistevano i sistemi operativi Mac OS 9, Mac OS 8 e System 7.x, che funzionavano su computer Mac basati su 68K o PowerPC. L’ultima versione di Mac OS 9 era la 9.2.x, rilasciata prima dell’introduzione di Mac OS X nel 2000. Inoltre, prima del System 7, c’era il System 6.0.8 in bianco e nero.

Per emulare il System 6, si può utilizzare Mini vMac. Bisogna però trovare un file immagine ROM classico per Mac affinché l’emulatore funzioni. Esistono diversi emulatori online classici per Mac, come PCE.js Mac Plus.

Altri emulatori Apple Mac

Esistono molti emulatori Apple Mac, ma ce ne sono due che sono molto utilizzati: VirtualBox di Oracle e QEMU. Entrambi sono gratuiti, ma QEMU può essere un po’ più difficile da configurare. D’altro canto, VirtualBox è molto facile da utilizzare, ma negli ultimi anni la qualità è diminuita e le versioni più recenti hanno alcuni problemi, come controlli mancanti, arresti anomali e altri comportamenti inspiegabili. Nonostante ciò, VirtualBox è ancora un’opzione molto utile perché consente di eseguire un’ampia gamma di altri sistemi operativi sul proprio Mac.

Con VirtualBox è possibile eseguire quasi tutte le versioni di Windows e Linux, alcune versioni di Android come il progetto Android x86, vecchie versioni di NeXTStep, versioni decennali di BeOS e il suo equivalente moderno, Haiku, alcuni sistemi operativi Raspberry Pi e il sistema operativo Solaris di Sun, che ora fa parte di Oracle.

Sebbene ci siano molti emulatori Apple Mac, VirtualBox è una soluzione molto popolare e facile da utilizzare per eseguire una vasta gamma di sistemi operativi su un Mac.