Migliori cover e pellicole per lo Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi ha ufficializzato il rilascio del nuovo Redmi Note 9S, uno smartphone che è la versione per il mercato internazionale del Note 9 Pro e del Note 9 Pro Max. Lo Xiaomi Redmi Note 9S è un dispositivo molto interessante del quale vogliamo scoprire quali sono le migliori cover e pellicole protettive. Tra gli aspetti che rendono il Redmi Note 9S particolarmente intrigante troviamo specifiche tecniche di livello. Nello specifico abbiamo un processore Snapdragon 720G, 4 o 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna. Il display, da 6.67”, ha una risoluzione FullHD+ e un rivestimento in Gorilla Glass 5. La batteria da 5020mAh, la fotocamera anteriore da 16MP e i quattro sensori posteriori (48MP, 8MP, 5MP e 2MP) rendono il Redmi Note 9S uno smartphone di grande affidabilità e versatilità.

Tra le migliori cover e custodie per lo Xiaomi Redmi Note 9S non prenderemo in considerazione quelle in silicone trasparente, in quanto una è già fornita nella confezione d’acquisto insieme allo smartphone. Andremo quindi a scoprire le (tante) versioni differenti che è possibile acquistare.

Miglior cover in silicone colorata per lo Xiaomi Redmi Note 9S

Per gli amanti dello stile e che hanno un animo creativo, la custodia Ivencase è quello che ci vuole per il proprio Redmi Note 9S. Più che una semplice custodia, infatti, abbiamo un kit con 9 custodie di differenti colori (Rosa, Porpora, Rosa Chiaro, Verde, Rosso, Blu Scuro, Giallo, Nero e Traslucido) che permettono di cambiare veste in qualsiasi momento al proprio smartphone senza rinunciare alla sicurezza. Questa cover, infatti, aderisce perfettamente alla scocca dello smartphone e lo protegge da colpi, graffi e urti accidentali.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica per lo Xiaomi Redmi Note 9S

La custodia Ivencase a libro con chiusura magnetica è la soluzione perfetta per avere tutto sempre a portata di mano. Non solo lo smartphone, ma anche carte plastificate come patente e bancomat, oltre ai documenti cartacei. A differenza di modelli simili questa versione integra anche un pennino con il quale utilizzare in maniera pratica il Redmi Note 9S e sfruttarne pienamente le potenzialità. Realizzata con una struttura solida e resistente, la custodia a libro Ivencase protegge tutte le parti dello smartphone e permette anche di tenerlo in orizzontale diventando all’occorrenza un pratico stand.

Miglior cover in tessuto per lo Xiaomi Redmi Note 9S

La custodia HAOYE in tessuto è una vera chicca, che unisce elementi di pregio a una struttura solida e affidabile per la protezione del Redmi Note 9S. Questa cover, infatti, è realizzata con una struttura in PC rigido e tessuto PU Denim di alta qualità, che aumenta il grip, riduce i rischi di caduta e mantiene al sicuro il telefono. Disponibile in cinque differenti versioni cromatiche, la custodia HAOYE in tessuto è estremamente leggera e affidabile per tutte le esigenze anche grazie ai bordi rialzati sia sullo schermo che nella parte della fotocamera posteriore.

Migliore cover raffinata

Per chi è alla ricerca di un’alternativa elegante e raffinata, la custodia TOPOFU è quello che ci vuole. Realizzata con un rivestimento esterno a specchio, questo modello trasforma lo smartphone in un oggetto di lusso. Disponibile in sei differenti versioni cromatiche, la custodia TOPOFU consente da una parte di visualizzare rapidamente le notifiche senza aprire lo sportello della cover e dall’altro di godere di esperienze visive sempre nuove grazie alla capacità riflettente della superficie.

Migliore custodia anti caduta

Un modello più sportivo e che bada meno alla forma puntando tutto sulla sostanza è certamente la custodia Milomdoi. Tra le peculiarità di questa cover troviamo la struttura in TPU di qualità con i bordi rialzati e gli angoli rinforzati per proteggere lo smartphone da qualsiasi colpo o caduta. Inoltre il design è pensato appositamente per migliorare il grip e allo stesso tempo per facilitare l’utilizzo del Redmi Note 9S. Nella parte posteriore, infatti, è inserita una lamina magnetica che permette di fissare il telefono a un supporto magnetico nell’automobile. Allo stesso tempo è presente un pratico gancio ruotabile estraibile che funziona sia da cavalletto che da anello per tenere saldo in mano questo device quando lo si utilizza.

Miglior pellicola per lo Xiaomi Redmi Note 9S

Una delle migliori pellicole protettive per lo Xiaomi Redmi Note 9S è quella della Brotect. È una pellicola opaca che riduce i riflessi della luce e del sole che spesso rendono fastidioso l’utilizzo dello smartphone. Inoltre questa pellicola assicura una buona protezione contro i grafi e non trattiene le impronte digitali, mantenendo sempre pulito lo schermo del Note 9S.

Miglior vetro temperato per lo Xiaomi Redmi Note 9S

Per una protezione massima il vetro temperato ANEWSIR è quello che assicura i migliori risultati. Il vetro è trasparente al 99.99% mantenendo intatta non solo la visibilità, ma anche la sensibilità del touchscreen e l’utilizzo delle varie funzionalità del Redmi Note 9S. Questo vetro temperato è semplice da applicare e in pochi minuti inizierà a proteggere lo schermo del tuo prezioso Xiaomi da colpi, graffi e danni accidentali.