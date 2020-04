OnePlus 8 e 8 Pro: Migliori cover, pellicole e vetri temperati

Sono stati ufficializzati i nuovi top di gamma OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, device rinnovati, potenti ed estremamente interessanti che meritano di essere protetti in maniera adeguata. Come? Con le migliori cover, pellicole e vetri temperati. In uno smartphone, infatti, non bisogna proteggere solo la scocca o solo il display, ma entrambi! Cercando una soluzione che allo stesso tempo assicuri un elevato livello di protezione, ma senza rinunciare alla valorizzazione dell’espetto estetico e dell’ergonomia. Per questo per i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro abbiamo pensato di raccogliere per voi le 5 migliori cover e le 3 migliori pellicole e vetri temperati. Non dovrete far altro che scegliere quelli che più si adattano alle vostre esigenze.

5 migliori cover per OnePlus 8 e 8 Pro

Miglior cover in silicone trasparente

Le cover in silicone trasparente sono tra le migliori soluzioni per chi vuole una protezione che non oscuri l’eleganza della scocca dello smartphone. Per i nostri OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è possibile scegliere tra modelli di custodia realizzati in TPU trasparente che aderiscono perfettamente al corpo del telefono, lo proteggono dai colpi e dai graffi, ma anche dall’accumulo di polvere e sporcizia. Mantenendo sempre intatto il design di questi device.

Miglior cover in silicone colorata

Un’alternativa interessante, che unisce diverse caratteristiche tecniche molto vantaggiose, è la custodia Hülle, compatibile sia per OnePlus 8 che per l’8 Plus. Si tratta di una custodia in silicone, disponibile in 6 differenti versioni cromatiche, che aderisce al corpo del telefono, proteggendolo da colpi, graffi e cadute, e migliorando notevolmente il grip. Tra le particolarità la presenza, nella parte posteriore, di un anello magnetico che offre tre diverse funzioni. La prima: fissare lo smartphone a un supporto magnetico per l’automobile. La seconda: tenere in posizione orizzontale lo smartphone personalizzandone l’inclinazione. La terza: utilizzarlo come anello per il dito per tenere saldamente in mano il telefono.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica

Tra le alternative che meglio uniscono design e praticità, troviamo sicuramente le custodie a libro con chiusura magnetica. Queste hanno il vantaggio di avvolgere completamente il telefono e di proteggerne sia la scocca che lo schermo. Inoltre, come nella versione HualuBro, sono presenti tre tasche per il trasporto di carte plastificate e bancomat, così come di una tasca più grande per banconote, fogli e documenti vari. Disponibile in 9 differenti colorazioni, questa custodia a libro è inoltre utile come stand per tenere lo smartphone in posizione orizzontale.

Migliore cover in tessuto

La custodia Botongda per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è una soluzione molto elegante, oltre che estremamente affidabile. La particolarità di questa soluzione, infatti, è quella di essere realizzata con un guscio in TPU morbido e vetro temperato 9H. Disponibile in 6 differenti versioni cromatiche, questa custodia è ideale per garantire una protezione completa a graffi, urti e colpi, senza rinunciare ad avere un device affascinante e dal grande impatto visivo.

Migliore custodia anti caduta e per riparare lo smartphone

Chi è alla ricerca delle migliori cover lo fa principalmente per assicurare al proprio device un alto livello di protezione. Per l’integrità del device non bisogna preoccuparsi solamente dei graffi e dei colpi che il telefono può subire in borsa, ma soprattutto delle cadute. Per questo una custodia come quella della Fanfo che abbia gli angoli rinforzati è una delle soluzioni più affidabili sia per il OnePlus 8 che per l’8 Pro. Parliamo di una cover con la struttura in TPU bicolore, elegante, capace di assicurare un ottimo grip e capace di attutire anche i colpi più gravi per evitare di danneggiare lo smartphone.

3 migliori pellicole protettive e vetri temperati per OnePlus 8 e 8 Pro

Vetro temperato Pkila

Il vetro temperato Pkila è una soluzione perfetta sia in termini di protezione che di visione dei contenuti multimediali. È infatti un rivestimento resistente (livello di durezza 9H), idrofobo, oleofobico e con una trasparenza del 99.99% per una definizione e luminosità sempre perfetta.

Vetro temperato KJYF

Tra i vantaggi del vetro temperato KJYF troviamo la grande resistenza (9H di durezza), la forma curva che protegge anche i bordi dello schermo e, ancora, la superficie liscia e trasparente. È un vetro temperato semplice da installare e che assicura una superficie liscia e che non trattiene le impronte digitali, mantenendo sempre una visione perfetta.

Vetro temperato Pkila per la fotocamera posteriore

Tra le superfici da proteggere dell’OnePlus 8 e dell’OnePlus 8 Pro c’è anche quella della fotocamera posteriore. In questa direzione va la confezione con due vetri temperati della Pkila che permette di proteggere la superficie rialzata dello smartphone evitando di danneggiare e graffiare l’obiettivo della fotocamera e permettere di fare sempre scatti di altissima qualità.