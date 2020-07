Migliori cover e pellicole protettive per OnePlus Nord

Con l’arrivo di questo nuovo smartphone del prodotto cinese è quanto mai utile informarsi su quali siano le migliori cover per OnePlus Nord ed anche su quali siano le migliori pellicole protettive. OnePlus Nord è un device di fascia media ma col cuore di un top di gamma. Parliamo di un device in grado di offrire un’esperienza d’uso basata sulla fluidità e la velocità, tipica dei prodotti OnePlus, ma anche in grado di offrire un comparto hardware e fotografico degno di nota. OnePlus Nord è un device da 6.44” con scocca in plastica e vetro Gorilla Glass 5 sulla parte frontale, la parte hardware si compende dell’ottimo processore Snapdragon 765G, GPU Adreno 620, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico una fotocamera principale composta da quattro sensori: 48MP, 8MP, 5MP e 2MP, ed una doppia fotocamera frontale da 32MP e 8MP. Il supporto al 5G, la batteria da 4115 mAh e la presenza del sistema operativo Android 10, con due anni di aggiornamenti assicurati, rendono OnePlus Nord un device molto interessante e promettente.

Migliori cover per OnePlus Nord

Miglior cover in silicone trasparente

Il primo modello da prendere in esame è quello classico della custodia in silicone trasparente. Questo modello della Garitane in silicone morbido, consente di mantenere intatto il design dello smartphone. Questa cover migliora il grip e proteggere lo smartphone da colpi e graffi, mantenendo leggero il dispositivo e comodo il suo utilizzo.

Miglior cover in silicone colorata

Una soluzione più raffinata è quella data dalla custodia iBetter in silicone colorato, disponibile in tre differenti versioni cromatiche. L’aspetto interessante di questo modello è quello di avere una superficie posteriore zigrinata in diagonale che risulta elegante e allo stesso tempo che non trattiene la sporcizia e le impronte digitali. La custodia aderisce perfettamente al corpo dello smartphone, mantenendo invariata la dissipazione del calore e consentendo anche un grip maggiore quando si tiene in mano il telefono.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica

Tra le migliori cover per OnePlus Nord quella a libro con chiusura magnetica è una soluzione che unisce eleganza e comodità. Nello specifico parliamo della cover Brand Set, disponibile in quattro meravigliose versioni cromatiche, realizzata in pelle sintetica con un pregevole stile retrò. La chiusura è in fibbia magnetica e all’interno è possibile inserire tre schede plastificate (bancomat, patente, eccetera) e banconote e documenti nell’altra tasca più grande. Inoltre, la struttura della custodia consente di essere utilizzata anche come supporto per la visualizzazione in orizzontale dei contenuti multimediali dello smartphone.

Migliore cover elegante

Una cover con chiusura a libro ma dall’effetto estetico ancora più affascinante: ecco la custodia Topofu con effetto riflettente. Questa è una delle migliori cover disponibili per OnePlus Nord ed possibile scegliere tra sei versioni cromatiche. La particolarità di questa custodia è quella di avere il pannello anteriore con una superficie riflettente che consente, da una parte, di visualizzare l’orario e le notifiche senza aprire lo sportelletto, e dall’altra di avere un effetto specchio apprezzabile.

Migliore custodia resistente ed anti caduta per riparare lo smartphone

Per chi vuole puntare tutto sulla sicurezza può orientarsi verso la custodia FanTing. Parliamo di un modello contraddistinto da una struttura in TPU anti-shock, capace di assorbire gli urti e proteggere tutte le parti delicate dello smartphone. Inoltre nella parte posteriore è presente un anello estraibile con base magnetica che consente sia di fissare lo smartphone a un supporto dell’automobile che di impugnarlo con maggiore sicurezza, evitando cadute e colpi accidentali. Inoltre l’anello posteriore permette di regolare l’inclinazione dello smartphone, potendo posizionarlo anche in orizzontale.

Miglior pellicola protettiva per OnePlus Nord

Le pellicole protettive, specie oggi che gli smartphone sono dotati di componenti sempre più delicati, non riguardano solamente lo schermo. Il kit della Wuzixi, infatti, consente di applicare una pratica pellicola protettiva sulle fotocamere posteriori dello OnePlus Nord. In questo modo, anche poggiando lo smartphone con lo schermo in su, non si corre il rischio di graffiare la lente della fotocamera.

Miglior vetro temperato per OnePlus Nord

Per la protezione dello schermo dello OnePlus Nord, il kit Ferilinso del vetro temperato assicura protezione e resistenza. L’applicazione è semplice e sicura e consente di mantenere intatta la luminosità, il touch e la visibilità dello schermo. Questo vetro temperato è inoltre dotato di una tecnologia Anti-Fingerprint Coating che evita la formazione di macchie oleose e delle impronte digitali.