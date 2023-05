Le migliori App per PS5

La PlayStation 5 non è soltanto una straordinaria console di gioco, ma può essere trasformata in un hub di intrattenimento completo con l’aggiunta di alcune o tutte le app disponibili. Grazie a queste applicazioni, è possibile sfruttare al massimo le potenzialità della PS5, andando oltre il semplice gioco. Sul PS Store sono disponibili numerose app che puoi scaricare gratuitamente per ampliare le funzionalità della tua console. Se desideri trasformare la tua PS5 in un vero e proprio sistema di intrattenimento all-in-one, segui questa nostra guida sulle migliori App per PS5.

Plex

Plex è un’applicazione che consente di guardare i contenuti multimediali dal proprio server o dalle librerie di contenuti degli amici ospitati su Plex. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, è possibile organizzare i propri media in base alle proprie preferenze, semplificando così la navigazione. E’ importante utilizzare Plex in modo corretto.

Sebbene sia legale, non è permesso utilizzare Plex per guardare contenuti multimediali scaricati illegalmente tramite torrent. E’ importante ricordare che la PS5 monitora le attività svolte sulla console e, pertanto, è opportuno evitare potenziali conseguenze negative in futuro.

Netflix

È ovviamente disponibile su PS5 l’app di Netflix. Grazie ad essa, è possibile guardare i propri programmi TV e film preferiti direttamente dalla console, per quei momenti in cui si vuole semplicemente rilassarsi sul divano. Se non lo si sa già, Netflix offre anche una vasta gamma di giochi per dispositivi mobili. Potrebbe essere possibile che in futuro Netflix rilasci giochi anche per PS5, ma al momento bisogna accontentarsi dell’app originale di Netflix.

Spotify

È possibile scaricare Spotify dal PS Store e utilizzarlo per ascoltare la tua musica preferita durante le sessioni di gioco. Puoi eliminare i tuoi nemici e raccogliere oggetti mentre riproduci le tue playlist preferite. E’ però sconsigliato utilizzare Spotify durante la riproduzione di giochi o durante la visualizzazione di filmati o lo svolgimento di missioni principali di gioco. È possibile controllare la riproduzione di Spotify su PS5 da un altro dispositivo, come un telefono, un laptop o un tablet.

Questa funzione ti consente di cambiare traccia o regolare il volume senza dover mettere in pausa il gioco. E’ consigliabile creare una playlist per evitare di dover interrompere il gioco continuamente per cambiare brano.

Youtube

L’app di YouTube è disponibile sul PS Store per la tua PS5 e rappresenta un’ottima opzione per guardare video non impegnativi durante il pranzo. YouTube è una piattaforma famosa in tutto il mondo che non ha bisogno di presentazioni. È possibile scaricare l’app e guardare i propri canali preferiti per passare il tempo in qualsiasi momento. Se sei interessato a video più educativi e di durata maggiore, YouTube può soddisfare anche questa esigenza grazie alla vasta gamma di contenuti disponibili.

La piattaforma è popolata da persone provenienti da tutto il mondo che condividono i propri video per intrattenere il pubblico online. Di conseguenza, gli stili di presentazione dei contenuti sono molto meno formali rispetto a quelli dei programmi TV e dei film.

Amazon Prime Video

La PS5 offre numerose piattaforme di intrattenimento, tra cui anche Amazon Prime Video. Come Netflix e Disney+, Amazon Prime Video dispone di una vasta selezione di spettacoli esclusivi, tra cui The Boys e The Lord of the Rings: The Rings of Power, che vale la pena di guardare. Il catalogo di Amazon Prime Video è impressionante, il che lo rende una valida alternativa a Netflix.

Se sei già un abbonato Amazon Prime, avrai automaticamente accesso ad Amazon Prime Video come parte del tuo abbonamento. In caso contrario, dovrai sottoscrivere un abbonamento separato per accedere ai contenuti disponibili sulla piattaforma.

NOW TV

NOW TV è una piattaforma di intrattenimento che offre una vasta selezione di programmi TV e film per il tuo divertimento. La piattaforma dispone di diversi pacchetti tra cui scegliere, in modo da poter scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Ad esempio, l’abbonamento NOW TV Entertainment offre l’accesso a canali come Sky One, Sky Atlantic, Sky History, Sky Nature e molti altri ancora.

D’altra parte, un abbonamento NOW Sports ti permette di accedere ai canali Sky Sports, ideale per chi ama guardare calcio, WWE, boxe e altro ancora.

Disney+

Disney+ è uno dei più grandi servizi di streaming disponibili, grazie al suo vasto catalogo composto da esclusive Disney. La piattaforma non solo offre una vasta selezione di contenuti Disney, ma include anche Star, che ospita spettacoli e film più adatti ad un pubblico adulto.

Disney+ è un’opzione conveniente per lo streaming e consente di creare più profili per ogni account, senza restrizioni riguardanti l’indirizzo IP o altri fattori simili.

Crunchyroll

Se sei un appassionato di anime e preferisci guardare questo tipo di contenuti invece di programmi tv o film in live-action, allora Crunchyroll è l’applicazione perfetta per te. La piattaforma offre un vasto catalogo di spettacoli e film di anime, con moltissimo contenuto da scoprire. Crunchyroll ha un pacchetto di prezzi accessibile, ma se non sei sicuro di volerlo acquistare, puoi utilizzare la prova gratuita per iniziare.

Questo servizio di streaming di anime è uno dei migliori disponibili e offre un piano tariffario conveniente. Se sei un appassionato di anime, non perdere l’opportunità di provarlo.

Conclusioni sule migliori App per PS5

In conclusione, la PlayStation 5 offre molte opzioni di intrattenimento oltre ai giochi. Grazie a una vasta selezione di app disponibili sulla console, è possibile guardare i propri programmi TV e film preferiti con Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NOW TV e Disney+. Per gli appassionati di anime, Crunchyroll è un’opzione fantastica. Ogni piattaforma ha le sue peculiarità, quindi è possibile scegliere quella che meglio si adatta alle proprie preferenze.

È importante sfruttare appieno la console e familiarizzare con tutte le sue funzionalità per poter usufruire di tutto ciò che ha da offrire. Anche se giocare è divertente, a volte è bello semplicemente rilassarsi e guardare qualcosa o ascoltare musica.

Grazie alla PS5, tutto questo è possibile in modo facile e veloce. La PlayStation 5 è molto più di una semplice console da gioco e offre una vasta gamma di opzioni di intrattenimento per soddisfare tutte le esigenze.