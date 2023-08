Se desideri aggiungere un tocco di personalizzazione al desktop del tuo Mac e renderlo unico, purtroppo sarai costretto a fare affidamento su alcune applicazioni di terze parti.

La possibilità di personalizzare l’interfaccia utente non viene generalmente associata alla piattaforma macOS ma nonostante la posizione ufficiale di Apple la personalizzazione del desktop del tuo Mac è possibile. Le opzioni integrate in macOS potrebbero non essere sufficienti per soddisfare le esigenze dei singoli utenti, però è possibile fare affidamento su applicazioni di terze parti. Nel caso in cui non si sappia da dove iniziare, di seguito sono elencate alcune delle migliori app per personalizzare il desktop del tuo Mac in modo semplice, unico e originale.

WidgetWall

Se sei interessato ad avere widget informativi sul desktop del tuo Mac, non è necessario aspettare che Apple introduca il supporto nativo. WidgetWall è un’ottima applicazione che consente di personalizzare il desktop del tuo Mac aggiungendo numerosi widget all’interfaccia grafica. È importante sottolineare che WidgetWall non utilizza i widget integrati in macOS, ma richiede la selezione di widget dalla collezione personalizzata dell’applicazione. Nonostante ciò, WidgetWall offre la possibilità di personalizzare diversi aspetti di ciascuno di questi widget.

uBar

Il Dock rappresenta un’altra sezione del desktop che è possibile personalizzare. Nel caso in cui le opzioni di personalizzazione integrate nel Dock di macOS non siano sufficienti, la soluzione ideale potrebbe essere rappresentata da uBar, una delle migliori applicazioni per personalizzare il Dock di macOS. Tale applicazione consente di creare una barra dei menu simile a quella di Windows, in grado di visualizzare diversi elementi come le finestre attive, i collegamenti alle applicazioni e altro ancora.

uBar offre alcune funzionalità avanzate, come le anteprime delle finestre e il supporto multi-monitor. Gli sviluppatori continuano ad aggiungere nuove funzionalità tramite gli aggiornamenti, rendendo l’applicazione sempre più completa. In sintesi, se si desidera personalizzare il desktop del proprio Mac in modo differente, uBar rappresenta sicuramente una soluzione da considerare.

iCollections

Nel caso in cui l’aggiunta di colori alle cartelle presenti sul desktop non sia sufficiente, un’ulteriore opzione da considerare potrebbe essere rappresentata da iCollections. Questa applicazione consente di personalizzare il modo in cui le cartelle e i file vengono organizzati e visualizzati sul desktop. Per impostazione predefinita, l’applicazione consente di visualizzare alcune raccolte, come ad esempio i dischi e le cartelle utilizzate di frequente.

È possibile creare molte raccolte personalizzate in base alle proprie esigenze. Tali raccolte potrebbero essere costituite da un insieme di cartelle o da una cornice per visualizzare le proprie immagini preferite.

Vanilla

Se si considera la barra dei menu del proprio Mac come parte integrante del proprio desktop, una soluzione da valutare potrebbe essere rappresentata da Vanilla. Nel caso in cui si disponga di una barra dei menu affollata con numerose icone, come spesso accade con diverse applicazioni della barra dei menu di macOS, Vanilla consente di organizzarle in un’interfaccia a cui si può accedere con un solo clic.

A differenza delle alternative a pagamento come Bartender, Vanilla mantiene una funzionalità minima, pertanto, potrebbe non essere possibile trovare tutte le opzioni di personalizzazione desiderate. Se si desidera mantenere il desktop del proprio Mac privo di elementi della barra dei menu che possono rappresentare una distrazione, Vanilla si rivela una soluzione efficace.

Conclusioni sulle migliori app per personalizzare il desktop

In conclusione, le applicazioni presentate in questa guida possono aiutare gli utenti a personalizzare il proprio desktop del Mac in base alle proprie esigenze e gusti. Folder Colorizer Pro e iCollections consentono di personalizzare l’aspetto delle cartelle e dei file presenti sul desktop, mentre WidgetWall offre una vasta gamma di widget personalizzabili per visualizzare informazioni utili direttamente sul desktop. uBar e Vanilla, invece, permettono di organizzare e personalizzare la barra dei menu del Mac in modo semplice ed efficace.

È importante tenere presente che la personalizzazione di macOS non si limita solo a queste applicazioni, ma sono disponibili anche altre opzioni di personalizzazione, come la modifica del tema globale del sistema operativo, la creazione di sfondi personalizzati e molte altre ancora. In definitiva, la scelta delle applicazioni di personalizzazione dipende dalle esigenze e dalle preferenze dell’utente, ma con queste app si può iniziare a rendere il desktop del proprio Mac unico e personale.