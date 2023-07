Le migliori app iOS e Android per giocare offline

Nel contesto attuale in cui i piani dati mobili sono abbondanti, è comunque importante considerare che anche i piani dati illimitati possono presentare restrizioni e limitazioni inaspettate come la velocità ridotta. Pertanto, secondo noi di OutOfBit è fondamentale avere a disposizione giochi divertenti sul proprio smartphone che non richiedono una connessione Internet stabile o che consumano dati.

Purtroppo, molti dei giochi per dispositivi mobili più popolari richiedono una connessione online per avviarli e spesso richiedono un consumo ulteriore di dati per giocarci. Al fine di semplificarti la ricerca, in questa guida ti fgiochi divertenti sul proprio smartphone che non richiedono una connessione Internetorniamo una lista dei migliori giochi per dispositivi mobili che non richiedono dati e possono essere goduti senza una connessione Internet.

Alto’s Odyssey

Indubbiamente, Alto’s Odyssey si posiziona come uno dei giochi più esteticamente piacevoli che si possono godere su dispositivi mobili, ma la sua attrattiva non si limita solo all’aspetto visivo; offre anche un’esperienza di gioco incredibilmente divertente. Alto’s Odyssey mantiene tutti gli elementi che hanno reso il suo predecessore, Alto’s Adventure, un successo, tra cui comandi intuitivi e facili da apprendere, un’atmosfera incantevole e una vasta gamma di luoghi da esplorare. L’obiettivo del giocatore è spingersi sempre più lontano, esplorando ambientazioni diverse e svelandone i segreti.

Lungo il percorso, è possibile sbloccare nuovi personaggi da utilizzare nell’avventura. Complessivamente, questo gioco offre un’esperienza di intrattenimento estremamente appagante, consentendo di immergersi in un nuovo mondo caratterizzato da ambienti straordinari. Se hai già apprezzato la qualità offerta da Apple Arcade, sarai ancora più entusiasta di giocare a Alto’s Odyssey Remastered, che vanta una grafica persino superiore rispetto all’originale.”

Plague Inc.

Se hai già provato il gioco Plague Inc., sicuramente troverai affascinante Plague Inc. L’obiettivo di base è simile: diffondere una malattia pandemica, infettando il mondo e portando all’annientamento dell’umanità. Nonostante possa sembrare un compito facile, Plague Inc. è un gioco di strategia che richiede abilità e perseveranza per essere padroneggiato. Ogni paese metterà in atto misure per contrastare la diffusione della malattia, quindi dovrai essere rapido e astuto per superare le loro difese.

Plague Inc. offre una sfida sufficiente da non farti desistere facilmente, mantenendo viva l’emozione del gameplay. Con un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, questo titolo ti immerge in un’atmosfera strategica in cui devi bilanciare la diffusione della malattia e la resistenza umana per raggiungere il tuo scopo.

Pixel Dungeon

Se non hai ancora avuto l’opportunità di provare Pixel Dungeon, hai sicuramente perso una preziosa esperienza. Questo gioco rappresenta probabilmente la migliore introduzione al genere roguelike disponibile su Android. In poche parole, si tratta di un gioco di ruolo leggero caratterizzato da livelli, oggetti e mostri generati casualmente. Questo significa che ogni partita è unica e non esisteranno mai due playthrough identici.

La sua natura in continua evoluzione assicura che ci vorrà molto tempo prima che ti stanchi di giocare a questo titolo, in quanto offre una varietà senza fine di sfide e possibilità. Pixel Dungeon ti regalerà un’esperienza avvincente e coinvolgente, in cui potrai immergerti in un mondo di avventure sempre nuove e mai ripetitive.

Unblock Me

Potrebbe risultarti familiare Unblock Me, considerando la sua controparte nella vita reale, Rush Hour. La sua configurazione è semplice: una griglia 6×6 di blocchi che possono muoversi solo nella direzione della loro lunghezza, e l’obiettivo principale è far uscire il blocco rosso dalla griglia. Si tratta chiaramente di un gioco di puzzle che si rivela più impegnativo di quanto si possa inizialmente pensare, ma in modo divertente ed avvincente.

All’inizio, potresti non incontrare problemi con i livelli più semplici, ma man mano che progredisci, sarai costretto a fare delle pause e a riflettere attentamente sulla tua prossima mossa. Unblock Me ti spinge a pensare in modo non convenzionale, e ogni vittoria ottenuta risulterà estremamente soddisfacente, rafforzando la tua capacità di risolvere problemi e superare sfide.

Doodle Jump

Doodle Jump rappresenta un’esperienza di gioco senza fine, caratterizzata da salti verticali. A differenza di molti giochi di corsa senza fine popolari, Doodle Jump offre una sensazione meno frenetica e caotica. Invece, cattura l’attenzione del giocatore e si posiziona come uno dei migliori giochi per dispositivi mobili per passare il tempo. L’obiettivo principale è salire il più in alto possibile attraverso i vari livelli. È fondamentale evitare di cadere o scontrarsi con i nemici presenti lungo il percorso.

Ci sono numerosi ostacoli unici che rappresentano una sfida intrigante, ma allo stesso tempo sono disponibili potenziamenti che possono aiutare il giocatore nel suo progresso. Naturalmente, se si desidera una versione più moderna, è possibile provare Doodle Jump 2, ma i classici hanno sempre il loro fascino inconfondibile.

Mini Metro

Mini Metro è ampiamente considerato uno dei giochi di strategia più rilassanti mai realizzati. Ti sei mai immaginato di essere un progettista di reti metropolitane, cercando di massimizzare l’efficienza del trasporto dei passeggeri, mentre ti immergi in un’atmosfera rilassante caratterizzata da suoni ambientali calmi e ritmici? Se la risposta è sì, allora Mini Metro è il gioco perfetto per te, e crediamo che sia un’esperienza che tutti dovrebbero provare almeno una volta.

Il gioco ti sfida a creare e gestire una rete di metropolitana in modo strategico, affrontando l’aumento del flusso di passeggeri e le limitazioni delle risorse a tua disposizione. La combinazione di gameplay rilassante e meccaniche di strategia offre un’esperienza unica, che ti permette di immergerti in un mondo virtuale di pianificazione e gestione del trasporto pubblico.

Cut the Rope

Quando si parla di classici giochi per dispositivi mobili presenti su App Store e Google Play Store, Cut the Rope spicca tra i migliori. Questo gioco sfrutta in modo intelligente e intuitivo la fisica, catturando rapidamente l’interesse del giocatore e generando dipendenza nel giro di poco tempo. Nonostante la presenza di numerosi sequel successivi, la versione originale di Cut the Rope rimane altrettanto divertente e merita sicuramente di essere provata.

La sua enorme popolarità testimonia la qualità del gameplay e l’abilità con cui viene impiegata la fisica come elemento centrale del gioco. Affrontando sfide sempre più complesse, il giocatore dovrà tagliare corde, risolvere puzzle e superare ostacoli per alimentare il dolce mostro protagonista, Om Nom. L’esperienza offerta da Cut the Rope è intrattenimento di alto livello che continua a resistere alla prova del tempo e rimane un must per tutti gli appassionati di giochi per dispositivi mobili.

Super Hexagon

Se stai cercando un gioco sfidante che non ti tratti con i guanti, allora Super Hexagon è quello che fa per te. È incredibilmente semplice ma estremamente difficile, tanto che è considerato uno dei giochi più impegnativi disponibili. La maggior parte dei giocatori perde la prima partita entro tre secondi. La cosa straordinaria di Super Hexagon è che la sua difficoltà è equilibrata. Ogni sconfitta è da attribuire alle tue capacità di gioco, il che ti spinge a voler riprovare e migliorare.

Con sufficiente pratica, alla fine tutti possono superare questo gioco (a condizione di non arrendersi prima). Super Hexagon ti sfida a reagire con riflessi fulminei e a prendere decisioni rapide, mettendo alla prova le tue abilità e la tua perseveranza. Se sei pronto ad affrontare una sfida intensa e gratificante, Super Hexagon ti darà l’opportunità di dimostrare la tua determinazione e conquistare il gioco.

Papers, Please

Papers, Please rappresenta indubbiamente uno dei migliori giochi per console che è possibile godere direttamente sul proprio smartphone. La sua storia avvincente cattura l’attenzione, i personaggi sono unici, misteriosi e talvolta persino divertenti, e ogni decisione presa durante il gioco può avere un impatto significativo sulla tua vita e quella della tua famiglia. Nella trama, ti troverai a vestire i panni di un ufficiale dell’immigrazione di Arstotzka, un’immaginaria nazione che ha da poco concluso una guerra.

Il tuo compito è quello di garantire che tutte le persone che cercano di entrare nel paese non rappresentino una minaccia. Presto, tuttavia, ti renderai conto che l’esperienza di giocare nel ruolo di un agente dell’immigrazione è molto più coinvolgente e avvincente di quanto si possa immaginare. Papers, Please offre una prospettiva unica e stimolante su un contesto complesso e controverso, invitandoti a prendere decisioni difficili e a esplorare le implicazioni etiche e morali che si nascondono dietro il tuo ruolo di controllo dell’immigrazione.

Wordsmyth 2.0

Wordsmyth è un piacevole gioco di parole che sicuramente apprezzerai se sei attratto dalla popolare tendenza di Wordle. Questo gioco ti mette di fronte a nove lettere diverse, con l’obiettivo di trovare il maggior numero possibile di parole. Non preoccuparti, se ti blocchi, il gioco ti fornirà suggerimenti per aiutarti a procedere. Ogni giorno riceverai una nuova serie di lettere e parole da scoprire, ma avrai sempre la possibilità di tornare indietro e completare le sfide dei giorni precedenti, se lo desideri.

Nel complesso, Wordsmyth è considerato uno dei migliori giochi di parole disponibili per il tuo smartphone. Offre un’esperienza rilassante e stimolante, ideale per gli amanti delle sfide linguistiche. Non vedrai l’ora di mettere alla prova le tue abilità linguistiche e di scoprire quante parole riuscirai a trovare.

Journey

Journey rappresenta indubbiamente uno dei migliori e più rilassanti giochi indie disponibili su console o smartphone. Questo titolo si distingue per la sua natura enigmatica, poiché non fornisce alcuna informazione esplicita sulla trama o sugli obiettivi. Quando inizi a giocare, ti trovi immerso in un mondo sconosciuto, senza sapere cosa stai facendo o dove stai andando. Proprio da questa mancanza di informazioni emerge la bellezza del gioco. Journey si concentra sul viaggio stesso, piuttosto che sull’arrivo a una meta precisa.

Ti invita a esplorare un mondo unico e affascinante, in cui ogni istante riserva sorprese e scoperte inaspettate. L’esperienza di gioco si rivela coinvolgente e coinvolgente, grazie alla sua atmosfera emozionante e all’audio evocativo. In Journey, ogni minuto trascorso sarà permeato di una sensazione di meraviglia e di una connessione emotiva con il tuo personaggio e l’ambiente circostante. Preparati a immergerti in un’esperienza indimenticabile, dove il viaggio stesso diventa la vera e propria meta.

Conclusioni sui giochi per dispositivi mobili da giocare offline

Esistono numerosi giochi per dispositivi mobili che offrono un’esperienza divertente e appagante anche in assenza di una connessione Internet. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano risparmiare i dati mobili o che si trovano in luoghi in cui la connessione Internet è limitata o inesistente. Questi giochi sono di una varietà di generi e stili, ognuno con i propri punti di forza. Ad esempio, Alto’s Odyssey è un gioco di avventura che offre un’esperienza coinvolgente e visivamente affascinante, senza richiedere una connessione Internet. Plague Inc., invece, offre un’esperienza di strategia unica in cui il giocatore deve diffondere una peste per conquistare il mondo.

Parlando di giochi di parole, Wordsmyth e Cut the Rope sono state riscritture che evidenziano il divertimento e la sfida offerti da questi giochi, che richiedono solo una connessione offline per giocare. Allo stesso modo, i giochi come Mini Metro e Super Hexagon offrono rispettivamente esperienze rilassanti e intense di strategia e abilità. È importante sottolineare che i giochi offrono anche ulteriori opportunità per l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità cognitive.

Ad esempio, Papers, Please propone un’esperienza unica in cui i giocatori devono prendere decisioni complesse e affrontare dilemmi etici nell’ambito dell’immigrazione. Journey si distingue per la sua natura enigmatica, che stimola l’esplorazione, la scoperta e l’emozione del viaggio stesso. In conclusione, i giochi per dispositivi mobili che possono essere giocati offline offrono una vasta gamma di opzioni intrattenenti, coinvolgenti e appaganti.

Grazie a essi, gli utenti possono godere di esperienze di gioco gratificanti, che si tratti di avventure visive mozzafiato, strategie complesse, sfide linguistiche o esperienze uniche di scoperta e crescita. La disponibilità di questi giochi offline consente agli utenti di divertirsi ovunque e in qualsiasi momento, senza la necessità di una connessione Internet.