Le 5 migliori app di eSports per Android e iOS

Gli eSports sono diventati un vero e proprio must nel corso degli anni. In un primo momento disapprovati dai genitori di tutto il Globo, il mondo degli eSports sta cominciando a trovare consensi anche tra le mamme e i papà. Oggi questa categoria di giochi è sempre più vista come un vero e proprio evento sportivo tradizionale.

Se anche tu adori questo mondo e vuoi tenerti aggiornato sui tuoi tornei di eSports preferiti, di seguito troverai alcune delle migliori app di eSport su Android e iOS che dovresti assolutamente avere sul tuo smartphone Android o iPhone.

Twitch

Anche se gli eSports sono in circolazione da un po’ di tempo, Twitch ha contribuito senza dubbio alla loro ascesa. Twitch fornisce ai giocatori di tutto il mondo (sia dilettanti che professionisti) una piattaforma su cui giocare i loro giochi con un pubblico virtuale.

Su Twitch troverai numerosi stream da guardare, tutti basati su varie tipologie di giochi, che si tratti di puzzle, combattenti arcade, sparatutto in prima persona, MMORPG e altro ancora. Inoltre, su Twitch puoi usufruire di molte altre funzionalità come la chat che ti consente di comunicare con gli streamer come se fossi lì insieme a loro.

Scarica Twitch per Android e iOS

ESL Event

Inutile dire che se ti piacciono gli eSports, ESL Event è probabilmente una delle app per smartphone a cui dovresti dare un’occhiata. ESL Event è, di fatto, uno dei più grandi campionati di eSports al mondo e ospita continuamente eventi basati su vari giochi in tutto il mondo. Ciò vuol dire che puoi guardare qualsiasi competizione, a prescindere dalla zona del Mondo da cui ti colleghi.

Quest’app ti consente anche di controllare quali eventi potrebbero essere vicino a te e, se desideri andare a guardarli di persona, ti fornisce anche tutte le informazioni sui biglietti da acquistare.

Scarica ESL Event per Android e iOS

Strafe

Gli eventi e i giochi di eSports che si svolgono costantemente in tutto il mondo sono talmente tanti che, a volte, può sembrati difficile cercare quello più adatto alle tue esigenze. Ebbene, è qui che entra in gioco Strafe: l’app creerà notizie e aggiornamenti su misura per te, in base ai giochi che ti piacciono e in base alle squadre che segui. Usando questa app, avrai la garanzia di ricevere aggiornamenti e notizie basate esclusivamente sui tuoi interessi.

Scarica Strafe per Android e iOS

eforce Esports

Dotata di un’interfaccia utente pulita e semplice da usare, eforce Esports è un’app a cui devi dare assolutamente un’occhiata. eforce Esports fornisce ai giocatori tutti i tipi di informazioni relative agli eSports, come eventi imminenti, notizie e punteggi.

Scarica eforce Esports per Android e iOS

Upcomer Esports

Upcomer Esports è un’app davvero completa che non solo ti informa sulle partite programmate ma ti permette anche di impostare promemoria e ricevere notifiche, discussioni della community, statistiche delle partite in tempo reale, oltre a VOD e momenti salienti delle partite.

L’app copre praticamente la maggior parte degli eSports più popolari in questo momento, incluso Overwatch, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive e molto altro ancora.

Scarica Upcomer Esports per Android e iOS