Le migliori app da scaricare per il tempo libero

Le vacanze di Natale non sono solo il periodo dell’anno dove è possibile stare con la propria famiglia ma rappresentano anche il momento ideale per rilassarsi e dedicarsi ai propri hobby. C’è chi ama leggere, ascoltare la musica, visitare un museo e molto altro: seguire le proprie passioni è oggi reso ancora più semplice grazie a molteplici applicazioni per dispositivi mobili. Vediamo quali sono alcune delle migliori app da sfruttare nel proprio tempo libero.

Disegnare in movimento con Adobe Photoshop Sketch

Per i creativi e appassionati del disegno, ci sono tantissime opzioni utili. Conosciuta anche semplicemente come Sketch, questa applicazione per dispositivi mobili consente di dare vita al proprio lato artistico e creare diversi disegni sulla base della propria creatività.

Che sia in viaggio, in spiaggia oppure in montagna, questa applicazione per dispositivi mobili consente di utilizzare un’ampia gamma di strumenti virtuali, come pennelli, matite colorate e acquerelli, che danno l’occasione di realizzare un disegno perfetto e privo di difetti.

Inoltre occorre anche parlare del fatto che questa applicazione consente di modificare le proprie foto, realizzando quindi dei disegni che si fondono allo scatto fotografico.

Imparare una nuova lingua con Babbel

Quando si ha del tempo a disposizione non c’è niente di meglio che sfruttarlo per apprendere qualcosa di utile, come ad esempio una nuova lingua. Se vi state chiedendo come imparare una lingua straniera in poco tempo, la risposta risiede in applicazioni come Babbel che si rivelano molto utili ai fini dell’apprendimento di un’idioma e che sono a portata di smartphone e tablet, dispositivi iOS inclusi. Babbel mette a disposizione corsi di lingua realizzati da docenti specializzati e madrelingua, dando modo di seguire una sorta di corso virtuale dove si impara a utilizzare il tempo dei verbi, le forme, la pronuncia e la grammatica in modo abbastanza semplice e completo, grazie anche ai tanti esercizi disponibili. In questo modo, lingue come inglese, tedesco, francese, spagnolo non saranno più un mistero.

Remente, l’app per allenare la mente

Se si avverte la necessità di mantenersi allenati a livello mentale, stimolando il cervello con esercizi appositi, è il caso di provare applicazioni dedicate a questo scopo come Remente ad esempio. Questa app permette di seguire un percorso di allenamento mentale in grado di potenziare le diverse aree del cervello allo scopo di migliorare la propria esistenza.

Grazie agli esperti in mental coach, psicologia e altre discipline, è stato creato un coach digitale che permette di prendere le migliori decisioni possibili e allo stesso tempo consente di evitare che le energie possano essere sprecate inutilmente, visto che questa app insegna a centrare meglio i propri obiettivi stabilendo delle priorità.

Leggere ascoltando grazie ad Audible

Per chi ama leggere ma è stanco di leggere in posizione statica con il libro tra le mani, una buona lettura con le orecchie rappresenta un ottimo passatempo e Audible è la scelta ideale se si vuole avere un’ampia scelta di libri appartenenti a generi differenti.

Basta solo scegliere il libro che si vuole ascoltare e avviare la riproduzione del contenuto, come se si stesse ascoltando della buona musica ed ecco che l’audiolibro, letto da doppiatori e attori noti ma anche dalla classica voce sintetica elettronica, inizia la lettura dello stesso offrendo quindi l’opportunità di scoprire scritture interessanti senza dover sforzare la vista.

Giocare al nuovo Tetris

Infine, chi non ha mai provato a giocare a Tetris almeno una volta? Si tratta del perfetto intrattenimento per tenerci impegnati, divertirci e alleggerire il carico di stress. Il Tetris sviluppato da Electronic Arts non solo si limita alla classica modalità, ma anche a quella Pioniere, dove il giocatore sfida se stesso cercando di stabilire dei nuovi record, così come è anche possibile giocare alla modalità Galassia, ovvero una sorta di avventura spaziale dove il minor numero di mosse permette di incrementare il punteggio ottenuto in un livello.

Questo gioco non varia le regole classiche del tetris, ma aggiunge una grafica e un comparto sonoro che invogliano il giocatore a trascorrere diverse ore su questa applicazione.