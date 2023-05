Guida sulle migliori app Apple CarPlay per iPhone. Se hai un’auto o un’unità compatibile, saprai già quanto sia comodo utilizzare Apple CarPlay per semplificare la navigazione, rispondere ai messaggi e riprodurre la tua musica preferita mentre sei in viaggio. Ma per ottenere il massimo dal tuo sistema CarPlay, dovresti avere a disposizione app compatibili per sfruttare al meglio tutte le funzionalità. In questa guida, alcune delle migliori app Apple CarPlay disponibili, dalle opzioni per lo streaming audio, alla navigazione, alla messaggistica e altro ancora. Quindi, se stai cercando di migliorare la tua esperienza di guida, non perdere l’occasione di scoprire quali sono le app che non dovrebbero mancare nel tuo iPhone.

Le migliori app Apple CarPlay integrate

Prima di tutto, esamineremo le applicazioni più utili disponibili sul tuo iPhone che sono compatibili con CarPlay. È importante ricordare che, oltre a queste, Siri ha accesso alle funzionalità dell’orologio integrato, dei promemoria e di altre applicazioni. Non vedrai le icone di queste app su CarPlay, ma puoi utilizzare i comandi vocali.

Mappe Apple

Nel caso in cui non preferissi un’altra applicazione di navigazione, ti informiamo che Apple Maps funziona perfettamente con CarPlay. Al momento dell’apertura, verrà visualizzata una panoramica della tua posizione. Clicca sul link “Destinazioni” e Maps ti suggerirà i luoghi in base alla tua posizione o ai contenuti di recenti conversazioni via messaggi o e-mail. Puoi utilizzare la funzione di ricerca per trovare rapidamente distributori di benzina, ristoranti e altro ancora. Per navigare con Siri, utilizza il pulsante del microfono sul volante o tocca l’icona del microfono sullo schermo.

App Telefono

La funzionalità CarPlay dell’app Telefono ti permette di effettuare e ricevere chiamate durante la guida. All’apertura dell’app, puoi accedere ai tuoi contatti, aprire il tastierino, rivedere le tue chiamate recenti o controllare la tua segreteria telefonica. Poiché la navigazione tra la lista dei contatti o l’utilizzo del tastierino numerico durante la guida non è sicuro, è consigliabile utilizzare solo l’integrazione di Siri per effettuare una chiamata.

App messaggi

L’app Messaggi ti permette di conversare in modo sicuro durante la guida. Seleziona una conversazione per ascoltare ad alta voce i messaggi più recenti letti. Puoi anche dettare un nuovo messaggio utilizzando la tua voce.

Apple Music

La scelta della giusta musica può rendere la guida più piacevole. Utilizza l’app Musica con CarPlay per accedere all’intero catalogo di Apple Music, se sei un abbonato. In alternativa, puoi ascoltare tutto ciò che hai acquistato su iTunes. Apri l’app per navigare tra la tua libreria musicale e le playlist. Risulterà molto facile chiedere a Siri di riprodurre i tuoi artisti, album, generi preferiti e molto altro ancora.

App Podcast

Se preferisci ascoltare i podcast invece della musica durante i tuoi spostamenti, utilizza l’app Podcast per accedere ai programmi a cui sei abbonato sul tuo iPhone. Inoltre, Siri può aiutarti con i comandi per la gestione dei podcast.

Le migliori app Apple CarPlay di terze parti

Oltre alle applicazioni preinstallate su ogni iPhone, diverse app di terze parti funzionano anche con CarPlay. Anche se le opzioni sono limitate, tutte le app compatibili supportano il controllo vocale tramite Siri. Sulla schermata principale di CarPlay, vedrai le icone delle app compatibili con CarPlay che hai installato sul tuo iPhone. CarPlay è in grado di funzionare con le app dei produttori di automobili supportate per il controllo delle funzionalità del tuo veicolo.

Ciò ti consente di accedere alle funzioni di climatizzazione della tua auto, ad esempio, senza uscire da CarPlay. Mentre sei in CarPlay, vedrai anche un’app con il nome del produttore della tua auto. Tocca questa app per tornare al sistema di infotainment di serie.

App Waze

A partire da iOS 12, Apple ha reso disponibili le applicazioni di navigazione di terze parti da utilizzare con CarPlay. Anche se Google Maps è disponibile, includiamo qui Waze perché è particolarmente unico. La caratteristica principale di Waze sono le informazioni provenienti dalla comunità. L’app ti avvisa della presenza di autovelox, zone di costruzione e ostacoli sulla strada nelle vicinanze. Se ritieni che Apple Maps non sia sufficientemente preciso, prova Waze.

App TuneIn Radio

Se preferisci ascoltare la radio in macchina ma non hai una stazione preferita nelle vicinanze, TuneIn Radio è disponibile su CarPlay e rappresenta una delle migliori app radio per iPhone. Con questa applicazione, puoi sfogliare oltre centomila stazioni radio provenienti da tutto il mondo. Per un accesso rapido, salva i tuoi preferiti sul telefono prima di iniziare a guidare.

App Audible

Se sei un amante degli audiolibri, il servizio App Audible di Amazon è un’ottima soluzione per soddisfare le tue esigenze. Con un abbonamento, puoi scaricare e conservare un nuovo libro ogni mese, e ci sono moltissimi generi tra cui scegliere. Se non vuoi abbonarti, puoi comunque acquistare i libri singolarmente, anche se non è così conveniente. All’interno dell’app CarPlay, puoi riprodurre tutti gli audiolibri scaricati, quindi assicurati di salvarli offline mentre sei connesso a una connessione Wi-Fi. Dai un’occhiata ai nostri migliori consigli su Audible per ottenere il massimo dal servizio.

App Whatsapp

WhatsApp è una delle poche app di messaggistica di terze parti disponibili su CarPlay. Quando la apri, puoi scegliere di ascoltare i messaggi non letti letti ad alta voce o dettare un nuovo messaggio. Tutti i comandi vocali che ti aspetteresti sono disponibili, quindi puoi fare in modo che Siri legga i tuoi messaggi in arrivo e rispondere con la tua voce. Con l’app installata, vedrai anche le notifiche di WhatsApp sulla schermata principale di CarPlay.

App Spotify

Se non utilizzi Apple Music, è probabile che tu utilizzi Spotify per lo streaming musicale. Come altre app musicali, l’integrazione di CarPlay con Spotify ti consente di navigare attraverso le tue playlist e altra musica salvata tramite la sua interfaccia. In alternativa, utilizza Siri per iniziare a riprodurre un album o un genere specifico. Spotify ospita anche podcast, quindi puoi gestire molto intrattenimento audio in un’unica app. Tieni presente che per ascoltare senza pubblicità, salvare musica offline e disabilitare la modalità shuffle, avrai bisogno di un abbonamento a Spotify Premium.

Conclusioni sulle migliori app Apple CarPlay per iPhone

Come abbiamo visto, solo un numero limitato di app è compatibile con CarPlay, tuttavia la selezione è abbastanza ampia da poter trovare ciò di cui hai bisogno. Ci sono diverse opzioni per ascoltare musica o podcast, inviare messaggi tramite voce e navigare. Con l’aumentare della popolarità di CarPlay e la disponibilità in un numero crescente di auto, speriamo di vedere l’arrivo di altre app sulla piattaforma. Nel frattempo, ci sono molte altre app non compatibili con CarPlay che possono comunque rendere l’esperienza di guida più efficiente e piacevole.