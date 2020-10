Ecco le 6 migliori alternative a Fortnite per iOS

Anche se Fortnite rimane il “re della collina battle royale”, non tutti gli utenti hanno voglia di partecipare al popolarissimo gioco di Epic Games. Potresti infatti volerti prendere una pausa da Fortnite, sebbene questo gioco abbia un numero incredibile di fan e di giocatori, aggiornamenti software regolari e incredibili pietre miliari come le partnership musicali e cinematografiche.

Insomma, nell’universo dei games online non esiste solo Fortnite ma una vasta gamma di altri titoli disponibili per iOS sono lì, pronti ad intrattenerti per ore. Nella nostra guida ti sveliamo quali sono le migliori alternative a Fortnite per iOS. E sì, sono tutte disponibili nell’app store.

1. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

PUBG è un gioco davvero eccezionale ed è probabilmente il secondo gioco di battle royale più famoso su iOS dopo Fortnite. PUBG consente a 100 giocatori di partecipare alla battaglia, ma solo uno di loro può vincere. Nuove funzionalità, accessori e personaggi vengono aggiunti regolarmente per mantenere il gioco sempre aggiornato, nuovo e divertente. Oltre al battle royale, PUBG offre anche altre modalità di gioco molto simili a Fortnite con opzioni come la sopravvivenza degli zombi e le modalità di carico utile.

C’è anche un deathmatch a squadre 4 × 4 che puoi giocare con amici o sconosciuti da tutto il mondo. Con grafica HD e supporto per controller Xbox e Playstation, PUBG è un gioco davvero straordinario che vale la pena provare.

2. Call of Duty: Mobile

Mentre Fortnite offre qualcosa di più simile a un’esperienza di gioco a fumetti, Call of Duty: Mobile è l’opposto dei games di battle royale. COD: Mobile è un home run in grado di regalare agli utenti mobili un’esperienza simile alla popolare serie di gioco per console. Call of Duty: Mobile è un gioco davvero incredibile, con un’enorme quantità di contenuti con cui giocare, incluso un battle royale da 100 persone.

Tuttavia, il battle royale è solo una delle poche opzioni. Deathmatch a squadre, Frontline, Cerca e distruggi e molto altro ancora sono disponibili su Call of Duty: Mobile per il multiplayer 5 contro 5. Inoltre, gli aggiornamenti sono davvero frequenti ed inseriscono periodicamente nuove modalità di gioco, armi, personaggi, stile e altro ancora. Se vuoi avvicinarti il ​​più possibile ai giochi per console su dispositivi mobili, Call of Duty: Mobile potrebbe senza dubbio fare al caso tuo.

3. Battlelands Royale

Battlelands Royale è una versione leggermente diversa del genere battle royale e la sua popolarità aumenta di giorno in giorno. A differenza dei giochi appartenenti allo stesso genere che adottano un mix di visuali in prima e terza persona, Battlelands aggiunge una vista dall’alto sul gameplay. Le partite durano da tre a cinque minuti e il conteggio dei giocatori è limitato a soli 32 giocatori contemporaneamente.

Secondo lo sviluppatore, il gioco è semplice: “gioca, paracadute, saccheggia, spara e sopravvivi”.

Ma non è finita qui perché Battlelands Royale ti permette di scegliere tra una incredibile varietà di altre modalità di gioco con battaglie in solitario o in coppia. Puoi inoltre decidere di affrontare il mondo con tre dei tuoi amici in modalità squadra. I controlli sono diretti e semplici e la varietà di armi che puoi utilizzare è davvero incredibile.

4. Rules of Survival

Rules of Survival adotta uno stile di gioco molto simile a quello di PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Lanciati con il paracadute da un aereo, trova l’equipaggiamento e sopravvivi attraverso partite di battle royale a cui possono partecipare fino a 300 persone. Con così tante persone, il caos regna ma non è necessariamente una cosa negativa!

Giocando a Rules of Survival puoi scegliere tra due mappe per il gioco, a differenza di Fortnite che prevede una mappa singola. Vuoi guidare veicoli per spostarti più velocemente sulla mappa? Certo che puoi farlo! Vuoi giocare da solo in modalità di battaglia oppure in squadra con un massimo di 120 persone da tutto il mondo? Certo, puoi farlo!

Puoi inoltre scegliere ed aggiungere una incredibile varietà di armi da fuoco e accessori per evitare che il gioco diventi ripetitivo.

L’unico vero “svantaggio” di Rules of Survival? Questo gioco è molto simile a PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ma non siamo così sicuri che sia un difetto!

5. Creative Destruction

Creative Destruction è un fantastico combattimento battle royale di 100 persone fino all’ultimo uomo. Questo gioco segue lo stesso schema di Rules of Survival: guida un veicolo in battaglia, atterra su un’isola, costruisci case o rampe e dai la caccia ad altri giocatori. Creative Destruction offre inoltre una varietà incredibile di armi. Vuoi giocare insieme ad alcuni amici? Vuoi giocare da solo? Ebbene, puoi scegliere entrambe le modalità!

L’aggiunta di temporali e fenomeni meteorologici rendono il gameplay un po’ più caotico e divertente, aggiungendo un altro livello di complessità alla formula battle royale. Il pregio migliore di Creative Destruction è che funziona con i dispositivi iOS che risalgono fino all’iPhone 5 e all’iPad Mini 2: un dettaglio, questo, che dimostra senza dubbio la volontà degli sviluppatori di continuare a supportare il gioco.

6. Brawl Stars

Dal sapore leggermente diverso rispetto al tipico battle royale, Brawl Stars fornisce una visione unica del genere. Questo gioco frenetico offre una modalità di gioco 3 contro 3 che può essere completata in meno di tre minuti. Brawl Stars offre anche modalità da solista e duo con un combattimento battle royale fino alla fine. Come parte del suo gameplay, Brawl Ball aggiunge un’opzione sportiva per segnare i punti prima dell’altra squadra. Le modalità Heist e Bounty offrono anche un gioco di squadra 3 contro 3 aggiungendo così ulteriore divertimento. Brawl Stars si caratterizza per un aspetto accattivante che lo rende davvero unico nel suo genere: questo gioco è completamente diverso dagli altri games che abbiamo citato. E questo aspetto ci piace moltissimo!

Come per gli altri giochi che abbiamo elencato, anche Brawl Stars è soggetto ad aggiornamenti costanti e frequenti che aggiungono nuovi ed eccitanti personaggi, armi e modalità per raggiungere alla vittoria.

Tutti i giochi che abbiamo citato nel nostro articolo sono unici, divertenti ed in grado di concorrere quasi “alla pari” con Fortnite. E questa è una cosa davvero ottima per gli appassionati di giochi online!

Fonte MakeTecheasier