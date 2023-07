Perché Apple sta apportando grandi miglioramenti alle app?

Apple sta attualmente impegnandosi nello sviluppo di funzionalità volte a conferire alle applicazioni web alcune caratteristiche simili a quelle delle app native. La motivazione alla base di tale sforzo da parte di Apple può essere compresa considerando l’interessante progresso che la società sta facendo con Safari, il suo browser, e il supporto alle applicazioni web su iPhone. Attraverso il potenziamento di tali funzionalità, Apple mira a garantire un’esperienza di utilizzo delle applicazioni web che si avvicini maggiormente a quella offerta dalle app native. Questa iniziativa potrebbe essere accolta positivamente dagli sviluppatori di applicazioni interessati a fornire app e servizi per le piattaforme mobili di Apple, al di fuori del tradizionale App Store. Vediamo in questo articolo perché Apple sta apportando grandi miglioramenti alle sue App per iPhone.

Introduzione ai miglioramenti significativi delle App per iPhone

Nella prima beta di Safari 16.4 per iPad OS 16.4 e iOS 16.4, sono state introdotte alcune modifiche degne di nota. Questa versione di Safari offre oltre 135 nuove funzionalità, tra cui interessanti miglioramenti legati all’audio, come Import Maps e Media Queries, tra le altre. I miglioramenti più significativi riguardano le app Web sulla schermata Home. Fin dalla sua introduzione, gli iPhone hanno consentito di aggiungere un’icona di un sito web direttamente sulla schermata Home.

Con le recenti modifiche, queste icone di siti web sono state trasformate in vere e proprie app Web sulla schermata Home, consentendo all’utente di accedere ai servizi con un semplice tocco e utilizzarli come qualsiasi altra app, separata da Safari. Inizialmente, durante il primo anno di esistenza dell’iPhone, Apple ha adottato l’approccio in cui tutte le app di terze parti sul dispositivo dovevano essere app Web. Questa politica è stata modificata con l’introduzione dell’App Store.

Le novità apportate dai miglioramenti

La nuova aggiunta consiste nell’inclusione del supporto per le notifiche push tramite Web Push nelle app Web sulla schermata iniziale. Questo consente agli sviluppatori di inviare notifiche personalizzate agli utenti utilizzando le API push, le API notifiche e il Service Worker. L’implementazione funziona nel seguente modo: una volta effettuato l’accesso a un sito web che offre un servizio, l’utente può scegliere di trasformarlo in un’app Web sulla schermata iniziale. A questo punto, l’applicazione/sito sarà in grado di inviare notifiche personali relative al servizio, ad esempio per informare l’utente di nuove funzionalità o prodotti disponibili.

Come accade con altre interazioni su dispositivi mobili, gli utenti possono accettare o rifiutare le autorizzazioni per tali notifiche. È possibile gestire queste autorizzazioni specificamente per ogni app attraverso le Impostazioni di notifica e utilizzare lo strumento Focus di Apple per bloccare le notifiche indesiderate. È stata introdotta un’API di badge che consente alle app Web di mostrare il numero di messaggi o notifiche disponibili per l’utente, simile alla funzionalità presente nell’app Mail.

Apple ha anche reso possibile l’aggiunta di più istanze di un’app sulla schermata iniziale, consentendo così di avere più app Web collegate a diversi servizi, ad esempio sette giochi diversi di un sito preferito chiamato “Giochi classici online” visualizzati sullo schermo. Ognuno di questi servizi web sarà in grado di interagire con l’utente, anche se utilizzano il codec AV1 aperto, per il quale sembra che Apple stia per introdurre il supporto.

Altre novità

Le novità non si fermano qui: Apple consente ora ai browser di terze parti di aggiungere siti e app Web alla schermata principale tramite il menu Condividi. Gli sviluppatori di app Web possono sfruttare l’orientamento dello schermo, l’attivazione dell’utente, la riattivazione dello schermo e le API dei codec web. L’orientamento dello schermo permette all’app di comprendere quale potrebbe essere l’orientamento corrente del dispositivo; l’attivazione dell’utente impedisce al dispositivo di bloccare o oscurare il display quando un’app Web è attiva; la riattivazione dello schermo tiene traccia dell’interazione dell’utente per garantire che l’app sia ancora in uso e non venga sospesa; infine, le API dei codec web offrono un controllo più preciso sulla gestione dei contenuti multimediali nelle app Web.

Tutti questi miglioramenti combinati rendono le app Web molto più potenti su iOS, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze interattive e personalizzate per gli utenti sulla schermata iniziale del dispositivo.

A cosa porteranno questi miglioramenti

Nella sua forma più essenziale, ciò implica che le app Web hanno il potenziale per diventare molto più potenti e simili a iOS rispetto al passato, consentendo agli sviluppatori di offrire interazioni app più complesse. Considerando il contesto in cui Apple sta affrontando una maggiore attenzione sul controllo delle pratiche commerciali sull’App Store, è inevitabile sospettare che questa possa essere una delle risposte chiave che l’azienda ha programmato per far fronte a tali sfide. Infatti, se gli utenti possono accedere a un’app Web o a un servizio Web e interagire con esso come se fosse un’app iOS attraverso qualsiasi browser web, l’aspetto che potrebbe mancare sarebbe il sistema di pagamento integrato.

Da qui emerge l’interrogativo su come Apple gestirà la questione dei pagamenti all’interno delle app Web. La capacità di svolgere transazioni finanziarie direttamente all’interno delle app Web potrebbe avere implicazioni significative per il controllo e i ricavi dell’App Store. Pertanto, resta da vedere come Apple risponderà a questa sfida emergente, poiché influenzerà la dinamica economica e la regolamentazione delle app sulla piattaforma iOS.

Conclusioni sui miglioramenti alle app da parte di Apple

Apple ha intrapreso un’importante iniziativa finalizzata a migliorare le app Web e renderle più potenti e simili alle app native su iOS. Attraverso una serie di aggiornamenti, inclusi i recenti cambiamenti in Safari 16.4 per iPad OS 16.4 e iOS 16.4, Apple ha introdotto numerose funzionalità che consentono agli sviluppatori di offrire esperienze più interattive e personalizzate agli utenti attraverso le app Web.

Una delle modifiche chiave riguarda l’integrazione del supporto per le notifiche push tramite Web Push nelle app Web sulla schermata iniziale. Gli sviluppatori possono ora inviare notifiche personalizzate agli utenti utilizzando API push, API notifiche e Service Worker. Ciò permette di informare gli utenti su nuove funzionalità, aggiornamenti o prodotti disponibili, fornendo un maggiore coinvolgimento e interattività.

Sono state introdotte diverse altre funzionalità significative. L’API di badge consente alle app Web di mostrare il numero di messaggi o notifiche disponibili per l’utente, offrendo un’esperienza simile all’app Mail. Apple ha inoltre consentito la possibilità di ospitare più istanze di un’app sulla schermata iniziale, consentendo l’accesso rapido a diversi servizi web. Sono state introdotte migliorie come l’orientamento dello schermo, l’attivazione dell’utente, la riattivazione dello schermo e le API dei codec web, che offrono agli sviluppatori un maggiore controllo sull’esperienza utente e la gestione dei contenuti multimediali.

Questi miglioramenti sollevano alcune questioni, soprattutto riguardo al controllo delle pratiche commerciali dell’App Store. Se le app Web diventano più potenti e simili alle app native, compreso l’accesso tramite qualsiasi browser web, potrebbe sorgere la necessità di definire un sistema di pagamento integrato. Ciò potrebbe influenzare il controllo e i ricavi dell’App Store e richiederà una risposta strategica da parte di Apple per affrontare queste nuove sfide.

In conclusione, i miglioramenti introdotti da Apple alle app Web su iOS rappresentano un notevole passo avanti per offrire un’esperienza più simile a quella delle app native. Gli sviluppatori possono sfruttare una serie di funzionalità avanzate per creare app Web più interattive e personalizzate. Il dibattito sul controllo delle pratiche commerciali e dei pagamenti all’interno delle app Web rimane aperto, e sarà interessante osservare come Apple affronterà queste sfide in futuro per garantire un equilibrio tra innovazione, user experience e gestione degli ecosistemi delle app.