Miglior cavo Thunderbolt per Mac: guida all’acquisto

In questa guida vi forniremo tutte le informazioni necessarie per acquistare il miglior cavo Thunderbolt per Mac. Questi cavi sono progettati per garantire una connettività a larghezza di banda elevata e altre funzionalità avanzate. Con la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato online, può risultare difficile per l’utente scegliere il cavo più adatto per garantire connessioni Thunderbolt funzionanti e di qualità. In realtà, ci sono diversi fattori da considerare quando si cerca di ottenere il miglior cavo Thunderbolt, soprattutto se si desidera supporto video per i display o un throughput elevato. In questa guida, ci concentreremo sulle tecnologie più moderne attualmente disponibili, ovvero Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4, escludendo quindi Thunderbolt 2 e la versione originale.

Come scegliere il miglior cavo Thunderbolt per Mac

Qualora si intendesse collegare il proprio Mac all’hardware mediante la porta Thunderbolt, conviene dotarsi del cavo più idoneo alle esigenze del lavoro. Al momento dell’acquisto del miglior cavo Thunderbolt per Mac, è importante prestare attenzione a una serie di fattori determinanti per la scelta del cavo. Il collegamento di periferiche al proprio Mac o ad altri computer può avvenire attraverso diverse tipologie di porte, tra cui USB-A, USB-C e Thunderbolt.

Tra queste, la connessione Thunderbolt è quella maggiormente associata al Mac, grazie alle sue elevate capacità di larghezza di banda che la rendono particolarmente adatta per il trasferimento di dati di grosse dimensioni. Alcuni utenti potrebbero però riscontrare difficoltà nella scelta del cavo più idoneo, dal momento che Thunderbolt 3 e 4 utilizzano una porta USB di tipo C, che potrebbe sembrare compatibile con qualsiasi cavo USB-C.

È importante non confondere un cavo USB-C con uno compatibile con Thunderbolt. A prima vista, sembrerebbe che un cavo con connettori USB-C alle estremità sia sufficiente per collegare dispositivi che utilizzano la stessa porta. Bisogna considerare che, pur essendoci una certa interoperabilità tra gli standard USB e Thunderbolt, un dispositivo con connessione Thunderbolt funzionerà solo con un altro dispositivo con connessione Thunderbolt, e non necessariamente con tutti i vantaggi della connettività Thunderbolt utilizzando un cavo USB-C.

Thunderbolt 4 richiede che il cavo sia in grado di gestire almeno due schermi 4K o uno schermo 8K, quindi se si sta collegando uno schermo ad alta risoluzione al proprio Mac, il cavo Thunderbolt è l’opzione migliore e più sicura per garantire un’immagine corretta. Non bisogna dare per scontato che l’utilizzo di connettori USB di tipo C sia sufficiente per garantire il funzionamento corretto, in quanto potrebbe essere più lento di quanto si desideri.

I cavi USB di tipo C

Un vantaggio importante dei cavi USB di tipo C moderni è la possibilità di fornire energia all’hardware attraverso lo stesso cavo che fornisce la connessione dati. In questo modo, non è necessario utilizzare cavi separati per dati e alimentazione, semplificando notevolmente la configurazione del sistema. Per i possessori di MacBook Pro, questo significa la possibilità di collegare il notebook a un dock o a un monitor con alimentazione e avere tutti i dati e l’alimentazione che passano attraverso un singolo cavo.

Bisogna però prestare attenzione alle specifiche del cavo in termini di potenza gestita. Ad esempio, se si utilizza un MacBook Pro che richiede una connessione da 96 W per la ricarica rapida, è necessario verificare che il cavo sia in grado di gestire almeno questa quantità di potenza. Molti produttori affermano di supportare l’erogazione di potenza fino a 100W o più, talvolta fino a 240W.

Cavi attivi, passivi e la loro lunghezza

La distinzione tra cavi passivi e attivi non è legata alla potenza nominale del cavo, ma riguarda interamente la trasmissione dei dati. Per gli standard di cavi che si basano su impulsi elettrici che passano lungo un sottile filo metallico, la qualità della comunicazione può deteriorarsi al di là di una certa distanza. Più il cavo è lungo, maggiore è il degrado del segnale e la velocità di trasferimento dati.

Ad esempio, un cavo Thunderbolt 3 lungo circa 75 Cm funzionerà perfettamente con un segnale chiaro e una velocità di trasferimento dati di 40 Gbps. Oltre quella distanza e fino a circa 2 metri, la velocità potrebbe scendere a 20 Gbps, che è ancora utilizzabile ma non rappresenta lo standard di 40 Gbps. Per Thunderbolt 4, i cavi passivi compatibili con lo standard dovrebbero essere in grado di correre fino a 2 metri di lunghezza e continuare a funzionare a 40 Gbps.

I cavi attivi sono dotati di circuiti “retimer” sparsi lungo la loro lunghezza, che amplificano il segnale degli impulsi elettrici. Grazie al potenziamento periodico del segnale, i cavi attivi possono durare molto più a lungo mantenendo la velocità di trasferimento. I cavi passivi, invece, non dispongono di questi circuiti e non potenziano il segnale per l’intera lunghezza del cavo.

Pertanto, il segnale si degrada su distanze maggiori e i cavi passivi più corti possono offrire velocità più elevate rispetto a quelli più lunghi. È importante tenere presente questa distinzione quando si sceglie un cavo, in modo da garantire la massima velocità di trasferimento dati possibile. È importante tenere presente che la scelta tra cavi passivi e attivi dipende dalla lunghezza del cavo.

Se si dispone di un cavo corto, un cavo passivo può essere sufficiente per garantire una buona velocità di trasferimento dati. Se il cavo fornito con l’hardware è corto, potrebbe essere un cavo passivo piuttosto che attivo. Se si necessita di un cavo più lungo, i cavi attivi possono durare molto più a lungo mantenendo la velocità di trasferimento, ma possono anche costare molto di più.

Non tutti i cavi Thunderbolt 3 attivi supportano l’USB, quindi è importante verificare le specifiche del cavo prima dell’acquisto per assicurarsi che sia compatibile con gli standard necessari.

Miglior cavo Thunderbolt 3 ottico

Se si necessita di un cavo più lungo ma si desidera comunque mantenere una velocità di trasferimento dati di 40 Gbps, è possibile considerare l’utilizzo di un cavo Thunderbolt 3 ottico prodotto da Corning, che può funzionare fino a 50 metri di lunghezza. Questo cavo è dotato di connettori USB-C su entrambe le estremità e utilizza la luce per trasmettere il segnale attraverso la sua struttura in fibra di vetro.

Rispetto ai cavi tradizionali, il sistema in fibra di vetro consente il massimo throughput che Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4 possono gestire. Lo svantaggio nell’utilizzo di questo cavo è la mancanza totale di alimentazione, quindi sarà necessario trovare modi alternativi per alimentare i dispositivi collegati.

Considerazioni finali sulla scelta del miglior cavo Thunderbolt

Con così tante possibili scelte di cavi disponibili, può sembrare difficile scegliere quello giusto. Seguendo le linee guida che vi abbiamo mostrato è possibile fare acquisti intelligenti e trovare il cavo giusto per le proprie esigenze. La prima cosa da considerare è la lunghezza del cavo. È importante assicurarsi che il cavo sia della giusta lunghezza, o più lungo, per adattarsi alle proprie necessità.

Bisogna verificare che il cavo sia in grado di gestire l’erogazione di energia, se questo è un fattore importante, per evitare problemi di alimentazione dei dispositivi collegati. Un altro elemento da considerare è il throughput del cavo. Se la velocità di trasferimento dati è importante, è necessario verificare che il cavo supporti il throughput di 40 Gbps, se necessario.

Bisogna inoltre assicurarsi che il cavo sia categoricamente indicato come Thunderbolt, per evitare di acquistare un cavo che non supporti lo standard Thunderbolt, anche se ha un’erogazione di potenza sufficiente. In conclusione, scegliere il cavo giusto può sembrare un compito arduo, ma seguendo queste nostre semplici linee guida, è possibile trovare il cavo adatto alle proprie esigenze.