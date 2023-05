Miglior browser per Samsung Galaxy

I telefoni Samsung Galaxy includono due browser Web preinstallati: Google Chrome e Samsung Internet. È importante fare la scelta giusta tra i due per la navigazione quotidiana. Anche se Google Chrome è il browser più popolare al mondo, ci sono molte funzionalità offerte da altri browser mobili. Tra questi, Samsung Internet merita attenzione. Sebbene meno noto di Chrome, è presente sui dispositivi Samsung dal primo giorno e offre molte caratteristiche interessanti. In questa guida, effettueremo un confronto tra Google Chrome e Samsung Internet per determinare quale sia il browser migliore che fa per te.

Disponibilità e sincronizzazione multipiattaforma

Google Chrome può essere scaricato su iOS, Android e desktop, mentre Samsung Internet è disponibile solo su dispositivi Android e viene preinstallato su tutti i dispositivi mobili Samsung come browser predefinito. Nel caso in cui si utilizzi un dispositivo di un produttore diverso, è possibile scaricare Samsung Internet dal Google Play Store. Google Chrome offre una funzione di sincronizzazione multipiattaforma molto più semplice rispetto a Samsung Internet, il che potrebbe essere una priorità per alcune persone.

Con Google Chrome, è sufficiente accedere al proprio account Google per sincronizzare tutti i propri segnalibri e pagine salvate, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Al contrario, per accedere ai propri segnalibri creati con Samsung Internet su un PC desktop, è necessario installare l’estensione Samsung Internet su Chrome.

Se la sincronizzazione multipiattaforma è un elemento fondamentale per l’utente, Google Chrome potrebbe rappresentare la scelta migliore. Se si utilizza principalmente un dispositivo Samsung, Samsung Internet è un’ottima opzione, data la sua preinstallazione su tali dispositivi.

Modalità oscura e personalizzazione dei colori

Una caratteristica molto apprezzabile di Samsung Internet è la sua implementazione della modalità oscura. Entrambi i browser supportano questa modalità, tuttavia, Chrome non la gestisce in modo così efficace. Nonostante la modalità oscura sia abilitata, molte pagine web su Chrome rimangono con i soliti pixel bianchi luminosi. Ciò vanifica l’intero scopo della modalità oscura. Samsung Internet, invece, oscura il più possibile lo schermo, rendendo neri come la pece alcuni elementi sui siti web e contribuendo a consumare meno batteria per una navigazione web più lunga.

A differenza di Chrome, Samsung Internet non supporta il sistema di colori dinamico di Material You, il che significa che non abbinerà le modifiche di sfondo e tavolozza dei colori del telefono per abbellire l’interfaccia utente dell’app. In termini di interfaccia utente, Samsung Internet è molto più personalizzabile e user-friendly rispetto a Google Chrome.

Ha una barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo con pulsanti personalizzabili, semplificando l’interazione con il browser. È possibile nascondere la barra di stato del telefono durante lo scorrimento delle pagine web per ottenere un po’ più di spazio sullo schermo. È anche possibile spostare la posizione della barra degli indirizzi verso il basso per facilitare l’utilizzo con una sola mano.

Se si preferisce avere la barra degli indirizzi in alto, è possibile impostare il browser in modo che mostri una barra delle schede, imitando l’interfaccia utente di un browser desktop. In sintesi, se si cerca una modalità oscura più efficace e una maggiore personalizzazione dell’interfaccia utente,

Samsung Internet potrebbe essere la scelta migliore, ma se si desidera un supporto per il sistema di colori dinamico e una gestione delle schede più efficiente, Chrome potrebbe essere la scelta giusta.

Privacy e sicurezza

I browser offrono una modalità di navigazione privata, ma la modalità in incognito di Google Chrome non è all’altezza della modalità privata di Samsung Internet. Quest’ultimo offre molto più controllo sulla privacy. Ad esempio, puoi bloccare la modalità privata con una password e i tuoi dati biometrici, in modo che solo tu possa accedere alle tue schede private. Se scarichi immagini, video e file audio in modalità privata, non verranno visualizzati nella tua galleria come i normali download, ma puoi accedervi solo mentre utilizzi la modalità privata.

In questo modo, i tuoi download privati rimangono effettivamente privati. Invece, la modalità di navigazione in incognito di Google Chrome non offre queste opzioni. Samsung Internet ha anche una dashboard completa per la privacy, dove puoi vedere quali siti web hanno tentato di rintracciarti e puoi bloccare popup e download automatici, nonché ricevere avvisi sui siti web potenzialmente dannosi.

Funzionalità aggiuntive

I browser hanno la funzionalità di salvare il tuo indirizzo e i altri dettagli per facilitare la compilazione dei moduli online e accelerare le transazioni. Chrome utilizza l’abilità di apprendimento automatico di Google per tradurre meglio le pagine web rispetto a Samsung Internet. Chrome permette inoltre di aggiungere le pagine web più frequentemente visitate alla schermata Home. Samsung Internet, d’altra parte, offre diverse altre funzioni utili come uno scanner QR integrato, un lettore video con comandi basati sui gesti e la possibilità di salvare le pagine web come file PDF.

Puoi anche scaricare utili componenti aggiuntivi per Samsung Internet dal Galaxy Store, come Amazon Assistant e ad-blocker. D’altra parte, non puoi utilizzare le estensioni di Chrome con Chrome su Android. Quando leggi gli articoli, Samsung Internet ti mostra un pulsante dedicato alla modalità Reader sulla barra degli indirizzi. Toccare questo pulsante fa scomparire tutte le immagini e i video, inclusi gli annunci, nell’articolo, così puoi leggere solo il contenuto del testo.

Da qui puoi anche modificare istantaneamente la dimensione del testo. La modalità lettore di Google Chrome mostra invece solo le immagini e non i video. Quando abilitata nelle impostazioni, appare un pop-up che ti chiede se vuoi convertire una pagina web in una visualizzazione semplificata. Questo pop-up scompare dopo pochi secondi, quindi se non lo tocchi in tempo, non potrai accedere alla modalità lettore.

Entrambi i browser offrono un gestore di password per aiutarti a salvare le password e accedere automaticamente ai siti più frequentemente visitati. Entrambi i browser mostrano le notizie sulla loro home page per impostazione predefinita, ma puoi disattivarle nelle impostazioni su Samsung Internet se ti danno fastidio.

Conclusioni sul miglior browser per Samsung Galaxy

Se stai cercando il miglior browser per il tuo Samsung Galaxy, Samsung Internet è sicuramente la scelta migliore. È incredibilmente intuitivo e personalizzabile, con una vasta gamma di funzionalità che ti aiutano a migliorare la tua esperienza di navigazione sul web. La modalità di navigazione in incognito di Samsung Internet è molto più sicura rispetto a quella di Chrome, in quanto offre opzioni di blocco con password e dati biometrici per garantire che solo tu possa accedere alle tue schede private.

Una delle caratteristiche più interessanti di Samsung Internet è la sua dashboard completa per la privacy, dove puoi vedere i siti Web che hanno tentato di rintracciarti e bloccare i popup e i download automatici. Samsung Internet ti consente di aggiungere facilmente una pagina web alla schermata Home per un facile accesso. Sebbene sia disponibile solo su Android, Samsung Internet offre molte funzioni che Chrome non può eguagliare.

Se la sincronizzazione multipiattaforma è di fondamentale importanza per te, potrebbe essere necessario optare per Chrome che fa anche un lavoro migliore nella traduzione di pagine Web grazie all’abilità di apprendimento automatico di Google. Ma Samsung Internet è dotato di molte altre utili funzionalità, tra cui uno scanner QR integrato, un lettore video con controlli basati sui gesti e la possibilità di salvare le pagine Web come PDF.

Puoi scaricare utili componenti aggiuntivi per Samsung Internet dal Galaxy Store, come Amazon Assistant e ad-blocker. In conclusione, se stai cercando il miglior browser per il tuo Samsung Galaxy, non c’è davvero una scelta migliore di Samsung Internet. È veloce, intuitivo e personalizzabile, con molte funzionalità utili che rendono la tua esperienza di navigazione sul web più facile e sicura.

Mentre Chrome potrebbe essere un’opzione valida per coloro che richiedono la sincronizzazione multipiattaforma, se cerchi il miglior browser sul tuo dispositivo Android, non possiamo raccomandare abbastanza Samsung Internet.