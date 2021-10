Microsoft Start, il nuovo feed di notizie è realtà: ecco come personalizzarlo

Se sei stanco di perdere tempo a cercare le notizie di cui hai bisogno visitando molteplici siti internet, allora questa importante novità fa al caso tuo. Forse non lo sai ma è finalmente stato rilasciato Microsoft Start, un feed di notizie personalizzato che si basa su servizi come MSN.com, Microsoft News e i widget di Microsoft. Il nuovissimo feed di notizie targato Microsoft è nato con il preciso obiettivo di fornire un accesso più fluido e semplice alle notizie che ti interessano di più su tutti i tuoi dispositivi (e come alternativa a Google News).

Puoi accedere a Microsoft Start attraverso i seguenti canali:

dal sito web;

dall’ app mobile su Android e iOS;

su Android e iOS; dalla barra delle applicazioni di Windows 10;

dai widget in Windows 11;

dalla pagina Nuova scheda di Microsoft Edge;

Ti abbiamo incuriosito e vuoi subito iniziare ad usare Microsoft Start? A seguire, ti spieghiamo come personalizzare al massimo il tuo nuovo feed di notizie!

Come configurare Microsoft Start per personalizzare il feed di notizie

Per trarre il meglio dall’esperienza d’uso di Microsoft Start, comincia accedendo al feed di notizie dal sito web microsoftstart.com e poi clicca su Personalizza nell’angolo in alto a destra. Nel menu Gestisci interessi, clicca sul pulsante + accanto agli argomenti che desideri seguire. Scorri verso il basso per visualizzare le diverse aree di notizie, intrattenimento, sport, economia, lifestyle, salute e molto altro. In alternativa, puoi anche utilizzare la barra di ricerca posta nella parte superiore dello schermo per trovare più opzioni.

A questo punto, clicca su Home ed il gioco è fatto: d’ora in poi, Microsoft Start ti mostrerà soltanto le notizie relative alle diverse aree di interesse che hai impostato. Invece, se vuoi seguire autori specifici, vai su Personalizza e usa la barra di ricerca per digitare i nomi di tuo interesse, poi clicca sul pulsante + per seguirli.

In questo modo puoi personalizzare le notizie del tuo feed e leggere solo gli articoli relativi agli argomenti di cui ti interessi.

Fonte Cnet