Metodi perfetti per spiare WhatsApp senza il telefono della vittima

3 Metodi per spiare WhatsApp senza il telefono della vittima

Se vuoi sapere come spiare WhatsApp senza il telefono della vittima sei arrivato nel posto giusto! Oggi parleremo infatti delle tecniche da prediligere per monitorare lo smartphone di un’altra persona e controllare cosa scrive e con chi chatta su WhatsApp.

Vedremo la migliore app spia a pagamento del mercato, soluzioni a costo zero e cercheremo di dare tante informazioni e spunti utili a chi non conosce nulla di questo interessante e prezioso argomento.

Come spiare i messaggi WhatsApp senza il telefono della vittima con mSpy?

mSpy è un’applicazione molto apprezzata dagli utenti che consente di tenere sotto controllo i messaggi WhatsApp dello smartphone target senza che il legittimo possessore lo sappia. Oltre a questa funzionalità, offre altri strumenti molto utili per tenere sotto controllo l’utilizzo del dispositivo.

Spiare WhatsApp a distanza è facile con mSpy, un’applicazione compatibile sia con dispositivi iOS che Android, oltre ad essere accessibile da qualsiasi browser web, in modo da poter tracciare i messaggi WhatsApp in remoto e con la massima discrezione. MSpy è un software di agevole installazione ma, nell’improbabile caso in cui si incappi in problemi, potrai sempre consultare gratuitamente il manuale d’installazione disponibile online o meglio ancora entrare in contatto con il loro ineguagliabile supporto clienti.

Per quanto riguarda le funzionalità, oltre al tracciamento dei messaggi WhatsApp, mSpy ti offre:

Monitoraggio delle chiamate .

Possibilità di gestire e bloccare determinati numeri nelle chiamate in entrata.

Accesso completo ai messaggi SMS in entrata e in uscita.

Cronologia web.

E-mail in entrata e in uscita.

Accesso a rubrica e calendario.

Come spiare i messaggi WhatsApp senza il telefono della vittima gratis?

Oltre a mSpy, ci sono diversi altri programmi gratuiti che promettono prestazioni eccezionali a fronte di alcun esborso. Possiamo citare ad esempio Whats Tracker che, sebbene non dica nulla rispetto ai messaggi e alle chat, permetterebbe di verificare la posizione di tutti i contatti WhatsApp in tempo reale.

Purtroppo si tratta nella migliore ipotesi di applicazioni inutili. Nella peggiore ipotesi possono infatti celare malware o altri software contenenti virus. Un metodo gratis efficace per spiare i messaggi WhatsApp senza il telefono della vittima, richiede comunque il controllo del dispositivo per qualche minuto.

Infatti, si basa attraverso la sincronizzazione dell’account WhatsApp della persona che si vuole controllare, con un PC. Questa funzione chiamata WhatsApp Web può essere attivata cliccando sui 3 puntini presenti nella schermata impostazioni dell’app di messaggistica.

Va però ricordato che a differenza di mSpy, questo metodo gratis spia WhatsApp è più rischioso. Questo per 2 ragioni:

Se si visualizza un messaggio prima del legittimo destinatario, le spunte diverranno blu alla prima visualizzazione.

Il dispositivo spia (il PC collegato) verrà elencato fra i dispositivi cui è stato dato l’accesso. Tale elenco è facilmente consultabile dallo smartphone della persona controllata.

Pensiero Finale

Abbiamo visto alcuni metodi gratis e a pagamento che permettono di spiare WhatsApp senza il telefono della vittima. Ora non ti resta che scegliere quello più adatto alle tue tasche e alle tue necessità per trasformarti in un provetto agente segreto.