Come mantenere acceso lo schermo di un telefono Android mentre lo guardi

Tutti gli smartphone in commercio hanno una funzione di risparmio batteria che consente lo spegnimento automatico del display quando non sono in uso.

Tuttavia, non toccare attivamente lo schermo del telefono non sempre significa che non lo stai utilizzando. Alcuni telefoni Android possono mantenere lo schermo acceso quando lo guardi, attraverso una funzione specifica, in modo da non doverlo sbloccare ogni 30/60 secondi.

Mantenere attivo lo schermo di un telefono Android mentre lo guardi? Con Samsung Galaxy e Google Pixel è possibile

Sia gli smartphone Samsung Galaxy che quelli della serie Google Pixel possono vantare questa funzionalità molto interessante, anche se pochi sanno realmente che esiste e come funziona. In questo articolo approfondiremo la tematica.

Google Pixel e la modalità Screen Attention

Gli smartphone Google Pixel chiamano questa funzione Screen Attention. Il suo funzionamento prevede l’utilizzo della fotocamera frontale per percepire se qualcuno sta guardando lo schermo.

Per utilizzarla scorri verso il basso due volte, partendo dalla parte superiore dello schermo, in modo da visualizzare gli interruttori delle Impostazioni rapide, quindi tocca l’icona a forma di ingranaggio. Dunque procedi in questo modo:

Vai nella sezione Display delle Impostazioni ;

delle ; Espandi la sezione Avanzate e seleziona Screen Attention ;

e seleziona ; Ora attiva l’interruttore per attivare la modalità.

Tieni presente che questo avrà un effetto negativo, seppur minimo, sulla durata della batteria poiché utilizza la fotocamera anteriore costantemente. Se noti che la durata della batteria non è più sufficiente per il tuo utilizzo ti consigliamo di spegnerla e utilizzare semplicemente un timeout dello schermo più lungo.

Samsung Galaxy e la modalità Smart Stay

Samsung fornisce una modalità simile, conosciuta come Smart Stay, anche se in realtà non usa quel nome nelle Impostazioni. A livello pratico, anch’essa utilizza la fotocamera frontale per rilevare quando qualcuno sta guardando il display.

La procedura di attivazione, anche in questo caso, è molto semplice. Scorri verso il basso una volta, partendo dalla parte superiore dello schermo, e tocca l’icona a forma di ingranaggio. Dunque procedi in questo modo:

Vai alla sezione Funzionalità avanzate nelle Impostazioni ;

; Seleziona l’opzione Movimenti e gesti ;

; Infine, attiva l’interruttore della funzione Mantieni lo schermo acceso durante la visualizzazione.

Anche in questo caso, l’impatto sui consumi dovrebbe essere minimo. In caso contrario, è possibile agire aggirare il problema intervendo sul timeout, allungandolo quanto più possibile.

