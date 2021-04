Lenovo Legion Phone Duel 2, il nuovo gaming phone è ufficiale. Specifiche da urlo, in Europa a maggio

Lenovo ha ufficializzato il Legion Phone Duel 2, un “gaming phone” interessato da diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Come chiarito anche dall’azienda, siamo di fronte ad uno dei migliori telefoni da gaming sul mercato, e basta dare un primo sguardo al design e alle specifiche tecniche per rendersene conto.

Il primo aspetto che salta all’occhio è il gigantesco display da 6,92 pollici, con sottili cornici laterali e senza alcun tipo di foro o “notch”. Si tratta di un AMOLED con risoluzione Full-HD + (2460 x 1080p) e una frequenza di aggiornamento estremamente fluida di 144 Hz, oltre ad un’eccellente frequenza di campionamento tattile di 720 Hz.

Il processore che alimenta questo nuovo gaming phone di Lenovo non poteva essere che il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888, abbinato addirittura a 18 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per evitare che il chip si surriscaldi, l’azienda ha pensato ad un eccellente sistema di raffreddamento, con due ventole che mandano l’aria calda fuori dal telefono e consentono agli utenti di non avere alcun problema nemmeno durante le sessioni di gioco più intense.

Molto bene anche l’audio con i doppi altoparlanti frontali con supporto Dolby Atmos. In termini di comparto foto, il Lenovo Legion Phone Duel 2 ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale OmniVision OV64A da 64 MP e un ultra-wide da 16 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera Samsung GH1+ da 44 MP pop-up con autofocus.

A completare il tutto abbiamo una super batteria da 5.500 mAh, costituita da due celle separate da 2.750 mAh ciascuna, con ricarica rapida da 65 W di serie e una ricarica Turbo da 90 W disponibile separatamente (ricarica completa in 30 minuti). pop-up da 44 MP (con autofocus).

Infine, il nuovissimo telefono da gioco di Lenovo è stato progettato per essere utilizzato in modalità orizzontale, garantendo un totale comfort. In questo modo per i videogiocatori sarà certamente più facile tenere in mano il device durante il gaming. Legion Phone Duel 2 arriverà in Europa a maggio. Il modello da 12/256 GB verrà venduto a 799 euro, mentre la variante da 16/512 GB (con il dock di ricarica da 90 W) sarà disponibile a 999 euro.

Fonte Phone Arena