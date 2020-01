Quali sono le migliori tastiere per iPhone? Chi utilizza abitualmente questo tipo di dispositivo, sa come la tastiera di default non è particolarmente personalizzabile.

Le limitazioni per quanto riguarda la personalizzazione del layout, dei caratteri nonché di sfondi e colori vari, limita parecchio le keyboard. Per fortuna l’App Store offre agli utenti Apple una vasta scelta di alternative.

Sono infatti numerosi gli sviluppatori di terze parti che hanno realizzato tastiere alternative per iPhone. Queste permettono una differenziazione notevole, andando incontro a pressoché qualunque tipo di utente e qualunque necessità specifica.

Le migliori tastiere per iPhone: cosa può offrire l’App Store?

Dopo aver visto quali sono le due migliori app per vedere DivX su iPad, possiamo concentrarci sulle tastiere. C’è da tenere presente che la lista non è in ordine di “valore” del software.

Come già accennato infatti, vi sono diverse tipologie di utente per quanto concerne le tastiere. Vi è chi scrive molto, magari mail anche piuttosto formali, e chi invece utilizza principalmente i software di messaggistica, con necessità di emoji annesse.

In ogni caso, nella lista sottostante, abbiamo proposto le tastiere di terze parti più interessanti attualmente presenti nello store di Apple.

My Phrases Keyboard

Con My Phrases Keyboard, ci si focalizza su utenti che hanno necessità di scrivere velocemente testi piuttosto lunghi, magari di posta elettronica. In tal senso, l’app che stiamo descrivendo, permette di utilizzare alcune frasi standard con un semplice tap. Per esempio, sono presenti alcune frasi “prefabbricate” come Sono in riunione, Ti richiamo appena posso, oppure Ci vediamo stasera e via dicendo.

Per poter esplorare i testi preimpostati, basta selezionare la voce I typed this phrase e selezionare quella più utile in quel preciso momento. Nella versione gratuita, My Phrases Keyboard propone l’inserimento di 5 frasi. Per un numero infinito, serve la versione a pagamento, disponibile sull’App Store a 1,99 euro.

Phraseboard

Phraseboard funziona in maniera similare alla keyboard appena illustrata. Di fatto, questo software permette di salvare delle determinate frasi in delle categorie specifiche. Ciò permette di gestire al meglio anche decine di frasi preconfezionate con estrema facilità.

Grazie al Widget di Phraseboard poi, è possibile creare facilmente nuove frasi anche mentre si stanno svolgendo altri compiti con il proprio iPhone. Altra caratteristica che farà felici molti utenti Apple, è la possibilità di salvare e sincronizzare le frasi salvate tramite iCloud. Dulcis in fundo, l’app è gratuita (anche se presenta acquisti in-app).

Gboard

Sì, avete letto bene. Per chi è appena passato a iPhone da un ecosistema Android, è possibile rendere meno traumatico il passaggio adottato Gboard, la tastiera realizzata da Google per il proprio sistema operativo mobile.

In tal senso, il feeling è praticamente lo stesso restituito dalla controparte su Android. L’app aggiunge anche Glide Typing, che consente di digitare i messaggi più velocemente e con maggiore precisione.

ThemeBoard

Alla lista delle migliori tastiere per iPhone non può mancare ThemeBoard. Sebbene non si tratti di una keyboard particolarmente efficace con la predizione del testo, essa presenta altri vantaggi.

Nello specifico, è possibile personalizzarla graficamente con un gran numero di temi disponibili. Sono infatti molti i designer che hanno lavorato per offrire un comparto grafico di altissimo. Sebbene ThemeBoard sia un software gratuito, alcuni temi e funzionalità sono sbloccabili a parte con micro transazioni.

Fleksy

Terminiamo questa lista con Fleksy, una keyboard decisamente diversa da quelle sinora illustrate. Essa infatti, permette un alto livello di personalizzazione, grazie a 50 temi colorati. Di essi, molti sono gratuiti mentre altri sono acquistabili a parte (comunque per il costo irrisorio di un dollaro).

Ciò che permette all’app di spiccare dalla massa però, sono gli emoji e le GIF. Le prime sono più di 800, colorate e simpaticissime, mentre per quanto concerne le GIF, Fleksy offre un motore di ricerca incorporato. La keyboard supporta 42 due lingue, tra le quale figura anche l’italiano.