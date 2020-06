Ormai il mercato dei computer si divide tra due grandi marchi: Windows e Apple. I due brand inoltre hanno strategie completamente diverse: da una parte infatti Apple ha creato un sistema chiuso che non si integra facilmente con altri dispositivi che non sono Apple. Windows invece ha creato un sistema più aperto che si integra facilmente con tutti i tipi di dispositivi.

Essendoci maggiore scelta aumenta anche la difficoltà di scegliere il dispositivo migliore in base al rapporto qualità/prezzo e alle esigenze. Possiamo applicare queste considerazioni anche alle stampanti, questo articolo nasce proprio per segnalarti le migliori stampanti per Windows, tenendo conto delle tue esigenze sia a livello di qualità di stampa che di prezzo.

Il primo modello che vogliamo consigliarti nasce dalla compagnia giapponese Epson. A livello di prezzo non si colloca tra le più economiche, ma rappresenta comunque un eccellente compresso qualità/prezzo. Questa stampante è sicuramente l’ideale per quanto riguarda l’utilizzo domestico.

La velocità di stampa (7 pagine al minuto per le pagine colorate), rappresenta sicuramente un buon compromesso per una stampante domestica. La gestione intelligente del colore inoltre permette di risparmiare qualcosa sulle cartucce.

Anche la qualità di stampa è sicuramente eccellente e ti permette di stampare, anche da casa, delle foto da incorniciare per conservare ricordi preziosi.

Ti consigliamo di acquistarla se stai cercando una stampante di media fascia che ti permetta di stampare con una buona qualità a un prezzo competitivo.

Canon PIXMA MG2550S

In questo caso vogliamo presentarti un modello che punta tutto sul prezzo. La Canon PIXMA MG2550S, infatti è un modello economico che offre però tutto quello di cui si ha bisogno per stampare in casa senza problemi partendo dai normali documenti fino alle foto.

Offre infatti molti servizi (tra cui scanner e fotocopia), permette di stampare da qualsiasi dispositivo senza problemi. Anche la qualità della stampa è buona se considerata in rapporto al prezzo. Ovviamente la qualità di stampa non è paragonabile alla stampante precedente per un uso domestico però rimane comunque un’ottima alternativa.

Ti consigliamo di acquistarla se il budget per la stampante è limitato e non hai grandi esigenze di stampa in termini di qualità.

Vogliamo concludere l’articolo presentandoti un modello top di gamma dal prezzo sicuramente molto più alto rispetto ai due già presentati. La cosa veramente interessante di questo modello è che ti permette di stampare su formati di carta più grandi degli A4. Questa stampante raggiunge le dimensioni del formato A3+ e ti permette quindi di stampare su fogli più grandi senza rinunciare alla qualità di stampa.

Ovviamente è ottima anche per stampare quotidianamente tutto quello di cui abbiamo bisogno in casa, ti consigliamo però di acquistarla solo se hai bisogno di stampare su formati di carta particolari che non entrano nelle normali stampanti.

Come hai potuto vedere ci sono stampanti da tutte le tasche e per tutte le esigenze. Il mercato è molto ampio e ti consigliamo di valutare attentamente le tue necessità prima di acquistare una stampante.