LarkBox: il Mini PC 4K più piccolo di una mela

Qual è il mini PC 4K più piccolo al mondo? Questo interessante primato spetta a un modello di micro computer prodotto da CHUWI, ovvero il LarkBox.

Si tratta di un particolare dispositivo, le cui dimensioni sono inferiori a quelle di una mela. Con i suoi 6,1 x 6,1 x 4,3 centimetri e un peso complessivo di 127 grammi, tale PC risulta il massimo di portabilità sul mercato attuale.

A dispetto di ciò però, LarkBox non presenta come unico punto di forza le dimensioni. Grazie a un processore Intel N4100, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio su memoria SSD, questo dispositivo si dimostra all’altezza della situazione in svariate occasioni. Con la potenza hardware di cui può avvalersi infatti, è possibile utilizzare tale PC per il lavoro, per l’intrattenimento e ovviamente per connettersi a televisori 4K.

Esso infatti, permette di poter guardare film, serie TV e altri contenuti audio/video sfruttando la tecnologia 4K. Il collegamento a monitor o TV risulta estremamente facile e avviene attraverso l’interfaccia VESA.

Lavoro e intrattenimento: con il mini PC 4K LarkBox si ha ampia libertà d’azione

Approfondendo maggiormente il lato hardware di questo piccolo ma potente computer, possiamo citare ancora la scheda grafica UHD Graphics 600 integrata e non solo. La possibilità di aggiungere, grazie a uno slot extra, altri 128 GB di memoria tramite MicroSD, amplia ulteriormente gli orizzonti di un mini PC già estremamente interessante.

Il processore, in fase di standby, richiede solamente 5 W e, più nel complesso, risulta decisamente prestante e per niente esoso in termini energetici. A dispetto di un design improntato sulla compattezza, non mancano alcune chicche. Tra tutte il design attivo della ventola di raffreddamento che permette, anche in caso di lavoro intenso, di evitare surriscaldamenti e problematiche simili.

A completare il tutto vi sono 2 porte USB-A, Type-C, HDMI, Jack Audio 3.5mm, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. Un computer che, a dispetto delle dimensioni, non si fa certamente mancare nulla!

Per ulteriori informazioni riguardo questo dispositivo così interessante, consigliamo di visitare direttamente il sito del produttore.

In conclusione

Il mini PC 4K LarkBox si presenta come un dispositivo ideale per utilizzare la TV al fine di vedere contenuti audio/video di alta qualità. Nonostante ciò, il prodotto firmato CHUWI, riesce sicuramente ad andare oltre, proponendo quella che si può definire un computer capace anche di essere utilizzato per lavoro e per svolgere le più comuni mansioni.

Le specifiche tecniche infatti, permettono di installare qualunque tipo di sistema operativo e, tramite le porte USB, di collegare anche periferiche come mouse e tastiera.