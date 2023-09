iPhone SE 4, come sarà? Display più grande e fotocamere migliori

I fan di Apple sanno bene che per accaparrarsi uno degli ultimi iPhone 15 bisogna sborsare una bella sommetta. Ecco perché in tanti preferiscono puntare sugli iPhone degli anni precedenti oppure sugli iPhone SE. L’ultimo di questa serie, vale a dire l’iPhone SE 3, è stato introdotto nel 2022; pertanto sono in molti ad attendersi un lancio dell’iPhone SE 4 già nel 2024.

Proprio nelle scorse ore il tipster Nithin Prasad ha condiviso su X alcune nuove informazioni sul prossimo iPhone SE 4, tra cui specifiche del display, prestazioni, ricarica e design.

L’informatore afferma che l’iPhone SE 4 sarà dotato di un display OLED LTPS da 6,1 pollici (con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz), simile a quello che equipaggia l’iPhone 14. Il nuovo melafonino avrà un design simile a quello dell’iPhone XR, con un display quasi senza cornice. La fonte suggerisce anche che l’iPhone SE 4 supporterà Face ID e potrà godere di un miglioramento nel comparto foto (l’iPhone SE 3 ha una singola fotocamera da 12MP sul retro, ndr).

Per quanto riguarda il chipset previsto per l’iPhone SE 4, il tipster afferma che dovrebbe trattarsi del chip A15 di Apple, lo stesso utilizzato nell’iPhone SE 3, nella serie iPhone 13 e anche nell’iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Il chip garantisce ottime prestazioni e pare funzionare meglio rispetto ai processori Snapdragon 6xx e MediaTek di fascia media che è facile trovare a bordo dei telefoni Android in questa fascia di prezzo.

Apple è passata dalla porta Lightning a USB-C con la serie iPhone 15: Prasad ritiene che anche l’iPhone SE 4 sarà dotato di una porta di ricarica USB-C. Infine, l’iPhone SE 4 dovrebbe arrivare con una batteria da 3.200 mAh.

Per quanto riguarda la data di uscita dell’iPhone SE 4 bisogna attendere ancora un bel po’. Il nuovo prodotto di Apple verrà infatti ufficializzato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.