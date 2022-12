iPhone SE 4, brutte notizie: Apple sta pensando di cancellarlo

In questi ultimi giorni del 2022 non assisteremo ad altri prodotti di primo piano lanciati da Apple, con i fan della Mela che guardano già ad un 2023 che si preannuncia ricco di novità. Tuttavia c'è chi getta uno sguardo anche oltre, ovvero al 2024, dato che qualcosa è già trapelato in quest'ultimo periodo.

Ma la notizia che giunge in queste ore non farà felici i seguaci dell'azienda fondata da Steve Jobs. Secondo i rumors, infatti, Apple annullerà o rinvierà la produzione di massa per il previsto iPhone SE 4 del 2024.

E' quanto riportato dall'analista Apple Ming-Chi Kuo in una serie di tweet. Kuo, da sempre considerato una fonte molto affidabile, ha affermato di ritenere che Apple ritarderà o addirittura rinuncerà al dispositivo a causa di un numero di spedizioni ormai costantemente inferiore rispetto a smartphone di livello medio e di fascia bassa come ‌iPhone SE‌ 3, iPhone 13 mini e iPhone 14 Plus.

Kuo ha anche affermato che il design a schermo intero che Apple ha in mente per ‌iPhone SE‌ 4 richiederà costi e prezzi di vendita più elevati: per questo motivo la società del CEO Tim Cook potrebbe dover "riconsiderare il posizionamento del prodotto e il ritorno sull'investimento" per ‌l'iPhone SE‌ 4, in modo tale da poter essere anche all'altezza delle "sfide della recessione economica globale nel 2023".

Diverse voci hanno suggerito che Apple starebbe lavorando a una nuova versione di ‌iPhone SE‌, con il lancio del dispositivo previsto per il 2024. Apple sta sviluppando un telefono che potrebbe assomigliare all'iPhone XR, con un design a tutto schermo che elimina il pulsante Touch ID Home e adotta invece Face ID o un pulsante di accensione ‌Touch ID‌.

Le voci hanno indicato che l'‌iPhone SE‌ 4 potrebbe avere un display LCD o OLED da 6,1 pollici con un "notch" nella parte superiore, proprio come gli attuali modelli di ‌iPhone 14‌.

Come sanno bene i fan di Apple, la società californiana ha fermato la produzione di iPhone‌ da 5,4 pollici dopo le scarse vendite dei modelli di iPhone 12 e ‌iPhone 13‌ di dimensioni mini per concentrarsi maggiormente sui suoi iPhone top di gamma. Sembra proprio che l'approccio della Mela sarà questo anche nel 2023 e nel 2024, con la serie ‌iPhone SE‌ che non pare essere nei pensieri del colosso di Cupertino.