iPhone SE 2a generazione, sconto super su Amazon: meglio affrettarsi

I fan di Apple attendevano con ansia il Black Friday per provare ad accaparrarsi qualche iPhone di nuova generazione a un prezzo fortemente scontato. I prezzi dei melafonini sono sempre molto elevati e non possono essere alla portata di tutte le tasche: per questo tanti utenti aspettano le migliori offerte.

Il 27 novembre è la giornata del Cyber Monday di Amazon, ovvero la giornata di grandi sconti che segue il Black Friday e che cade il giorno successivo la Festa del Ringraziamento negli USA. Proprio in questo Cyber Monday i fan della Mela possono sfruttare un interessantissimo sconto che riguarda un iPhone.

Non si tratta degli iPhone 15 ma comunque di un prodotto che vale la pena non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando dell’iPhone SE di 2a generazione, che viene proposto a un prezzo straordinario sul sito di Amazon. Il modello in questione (ricondizionato, ndr) viene infatti messo in vendita a 188,99 euro, consentendo agli utenti di risparmiare oltre 50 euro sull’acquisto di questo device.

Si tratta di un vero e proprio affare, dato che l’iPhone SE di 2a generazione è un telefono che unisce perfettamente la qualità estetica alle prestazioni. Il dispositivo può contare su un processore A13 Bionic che alimenta anche l’iPhone 11 Pro e che consente al prodotto di raggiungere un livello prestazionale molto elevato.

Il telefono si presenta poi con un display da 4,7 pollici IPS LCD con risoluzione 750 x 1334 pixel e una fotocamera posteriore da 12 MP: sul davanti troviamo invece una fotocamera da 7 MP. Da segnalare anche la presenza del Touch ID e la compatibilità con l’ultimo iOS.

Infine, l’apprezzabile estetica dell’iPhone SE di 2a generazione fa in modo che questo prodotto risponda davvero a tutte le esigenze degli utenti, garantendo anche una grande versatilità.

