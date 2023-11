iPhone 15, super offerta su Amazon: sconto clamoroso

I tanti fan di Apple non vedono l’ora che cominci il Black Friday per poter godere dei tantissimi sconti per i prodotti della Mela. In molti sperano ovviamente di trovare anche qualche super offerta per gli iPhone 15, i nuovi melafonini che la società del CEO Tim Cook ha lanciato ufficialmente da un paio di mesi.

La bella notizia per tutti i seguaci di Apple è che sul sito di Amazon è già comparsa un’offerta strepitosa per l’iPhone 15. L’eccellente dispositivo del colosso di Cupertino viene infatti proposto a un prezzo davvero irrinunciabile: basta recarsi sul portale del gigante dell’e-commerce per acquistarlo a soli 899 euro.

Il modello proposto è la variante di colore azzurra con 128 GB di memoria interna. A questo prezzo l’iPhone 15 non può che fare gola ai tantissimi fan della Mela, che si sono già riversati sul sito di Amazon per assicurarsi il super telefono: meglio affrettarsi per non lasciar scappare questa grande occasione.

L’iPhone 15 è senza dubbio uno dei telefoni maggiormente venduti sul mercato negli ultimi mesi. La scheda tecnica che caratterizza questo prodotto è davvero sensazionale: basti pensare alla presenza dello strepitoso processore Apple A16 Bionic, abbinato a un modem 5G e 6 GB di RAM (la memoria interna, in questo caso, è da 128 GB).

Molto interessante anche il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e protezione Ceramic Shield. Venendo invece al comparto foto, sul retro dell’iPhone 15 troviamo un sensore principale da 48 MP e un secondo sensore da 12 MP, mentre sul davanti il telefono può contare su una fotocamera da 12 MP.

Infine, la batteria da 3.349 mAh riesce a garantire una buona autonomia ed è possibile ricaricarla tramite la porta USB Type-C, oppure con la wireless charging o sfruttando la MagSafe technology.

