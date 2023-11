iPhone 15 Pro Max, che sconto su Amazon: offerta da non perdere

Poco più di due mesi fa Apple annunciava ufficialmente gli iPhone 15 e fin dal primo momento in cui sono arrivati nei negozi i nuovi melafonini sono stati presi d’assalto dai tantissimi fan della Mela. Tuttavia, tanti affezionati ai prodotti Apple hanno preferito attendere per provare ad acquistare uno dei nuovi device a un prezzo un po’ più basso.

Proprio in queste ore è comparsa su Amazon un’offerta molto interessante che riguarda l’iPhone 15 Pro Max, vale a dire il telefono più prestante della nuova serie. Per quanto riguarda il modello con 256 GB di memoria interna, gli utenti hanno la possibilità di acquistarlo a 1.399 euro e risparmiare così 90 euro sul prezzo di partenza.

Sul sito di Amazon viene proposto anche il modello con 512 GB di storage: in questo caso lo sconto dell’8% permette di acquistare il dispositivo a 1.599 euro, risparmiando quindi 140 euro.

Sono entrambe offerte da non lasciarsi scappare se si vuole disporre fin da subito dell’iPhone 15 Pro Max, attualmente uno dei migliori telefoni in circolazione, come dimostrano le eccellenti caratteristiche tecniche di questo prodotto.

L’iPhone 15 Pro Max può infatti contare su un display OLED da 6,7 pollici (con tanto di Dynamic Island) e anche su un processore Apple A17 Bionic che assicura un livello prestazionale decisamente elevato. Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere, con un sensore principale da 48 MP, un sensore secondario da 12 MP e un terzo sensore anch’esso da 12 MP. Sul davanti l’iPhone 15 Pro Max presenta una fotocamera da 12 MP.

Completano il quadro la batteria da 4.400 mAh, la funzionalità Face ID e iOS 17 come sistema operativo.

