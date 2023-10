iPhone 15, ancora un problema: niente Wi-Fi, utenti in rivolta

Ogni anno, quando Apple rilascia una nuova importante versione di iOS (e un nuovo iPhone), gli utenti si ritrovano a dover fare i conti con alcuni strani bug che di solito vengono risolti con gli aggiornamenti software. Nei giorni scorsi la Mela ha annunciato che presto avrebbe rilasciato un aggiornamento software per risolvere il problema del surriscaldamento degli iPhone 15 Pro: update che poi è stato puntualmente rilasciato dalla Mela.

Tuttavia, nelle ultime ore diversi utenti stanno riscontrando problemi con il Wi-Fi su iOS 17, in particolare con i modelli iPhone 15.

Il sito 9to5Mac riporta quanto affermato da coloro che continuano ad avere problemi con il Wi-Fi dopo l’aggiornamento a iOS 17. Secondo l’utente David Chen, le app non caricano i contenuti e la connessione sembra estremamente lenta. Lo sviluppatore di app Willian Max sostiene invece di aver notato una “lentezza insolita” quando il suo iPhone 15 Pro Max è connesso al Wi-Fi.

Sul web sono molti gli utenti che segnalano problemi simili, la maggior parte dei quali con i nuovi iPhone. Un utente sui forum della community Apple ha affermato che il Wi-Fi si disconnette periodicamente sul proprio iPhone 15 Pro ma funziona perfettamente con tutti gli altri dispositivi. Su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, un utente ha affermato che “le pagine si caricano molto lentamente” quando il suo iPhone è connesso al Wi-Fi.

Anche su Reddit ci sono diverse lamentele su questo bug. Un utente afferma di essere riuscito a risolvere il problema regolando la portata del canale Wi-Fi su 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz. “Sono connesso ma di tanto in tanto il mio iPhone non riceve alcun dato, quindi lo metto in modalità aereo, lo spengo di nuovo e funziona di nuovo”, ha aggiunto un altro utente nello stesso post.

Al momento la società del CEO Tim Cook non è ancora intervenuta per fornire chiarimenti in merito a questa criticità. L’impressione è che si tratti di un problema che potrebbe essere risolto con un nuovo aggiornamento software.