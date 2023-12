iPhone 14, super offerta di Natale su Amazon: risparmi tantissimo

Le festività natalizie sono ormai alle porte e in tanti sono alla ricerca del miglior regalo possibile per partner, parenti, amici e amiche, colleghi e colleghe. Molto spesso la scelta ricade su uno smartphone, possibilmente un prodotto moderno che possa soddisfare tutte le esigenze. Ecco perché in tanti preferiscono puntare sui recenti iPhone di Apple, che rappresentano sempre una garanzia di qualità e affidabilità.

In questi giorni che anticipano il Natale sono presenti tanti sconti interessanti su Amazon e uno di questi riguarda proprio un iPhone che ha riscosso tanto apprezzamento tra la clientela. Stiamo parlando dell’iPhone 14, che viene proposto sul sito del colosso dell’e-commerce a un prezzo irrinunciabile. L’eccellente melafonino viene infatti venduto a 749 euro nella versione da 128 GB: lo sconto del 15% consente di risparmiare circa 130 euro sull’acquisto di questo prodotto. E non è tutto, perché i potenziali acquirenti possono godere anche del pagamento in cinque rate mensili.

Non serve sottolineare che questa offerta è davvero da cogliere al volo vista la super scheda tecnica dell’iPhone 14. Il telefono della Mela si presenta infatti con un display OLED da 6,1 pollici e può contare sull’ottimo processore Apple A15 Bionic (con 6 GB di RAM) che garantisce un livello prestazionale davvero straordinario.

Sul retro sono posizionate due fotocamere da 12 MP e anche davanti l’iPhone 14 può contare su un sensore da 12 MP. La batteria da 3.279 mAh dovrebbe riuscire ad assicurare un utilizzo del dispositivo fino a fine giornata. Gli utenti potranno poi utilizzare il Face ID e tutti i servizi messi a disposizione dalla società del CEO Tim Cook. Completa il quadro il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

