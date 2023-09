iPhone 14 Plus in super offerta su Amazon: -230 euro!

Siamo ormai a un passo dalla presentazione ufficiale degli iPhone 15 e tutti i riflettori sono ovviamente puntati sull’evento ‘Wonderlust’ di Apple Park in cui saranno protagonisti proprio i nuovi melafonini. La speranza di Apple è che gli iPhone 15 possano riscuotere ancora più successo degli iPhone 14, che pure hanno avuto un riscontro molto elevato nella clientela.

Proprio in questi ultimi giorni l’iPhone 14 Plus è comparso sul sito di Amazon con uno sconto a cui non si può proprio dire di no. L’ottimo dispositivo della Mela viene infatti proposto a 949 euro, ben 230 euro in meno rispetto al prezzo di partenza dell’Apple Store. E non è tutto, perché quest’offerta consente anche di dilazionare il pagamento in cinque rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito.

Lo sconto del 20% sta già catturando l’attenzione di molti fan di Apple che non vogliono lasciarsi scappare questa ghiotta occasione. L’iPhone 14 Plus è un telefono dall’eccellente scheda tecnica: basti pensare al display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (con frequenza di aggiornamento a 60 Hz) e il processore Apple A15 Bionic che assicura un notevole livello prestazionale. Il chip è abbinato a una Apple GPU (5-core), 6 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul retro del telefono sono posizionate due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre davanti l’iPhone 14 Plus dispone di una fotocamera sempre da 12 MP. La batteria da 4.325 mAh garantisce una buona autonomia a questo prodotto. Completano il quadro il sistema operativo iOS 16 e il supporto al Face ID.