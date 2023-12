iPhone 13, sconto super su Amazon: lo porti a casa con soli 679 euro

Gli iPhone 15 lanciati a settembre scorso da Apple sono certamente tra i migliori telefoni in circolazione. Tuttavia, sono tanti i fan della Mela che non possono spendere cifre così alte e preferiscono puntare su qualche iPhone un po’ più datato ma comunque in grado di soddisfare pienamente le proprie esigenze.

Un esempio è l’iPhone 13, ancora oggi molto ricercato dagli appassionati dei prodotti Apple per le tantissime funzionalità e l’ottima scheda tecnica. La bella notizia di queste ultime ore è che proprio l’iPhone 13 è comparso sul sito di Amazon con uno sconto molto interessante.

Gli utenti, infatti, possono portarsi a casa l’iPhone 13 a soli 679 euro, risparmiando così circa 80 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto dell’11% sul portale del colosso dell’e-commerce si riferisce al modello con 128 GB di memoria interna di colore azzurro.

Come accennato è meglio non lasciarsi sfuggire questa grande occasione, dato che le caratteristiche tecniche dell’iPhone 13 sono davvero notevoli. Il telefono della Mela si presenta con un display OLED da 6,1 pollici che riesce a garantire un’esperienza visiva molto soddisfacente: non manca la Ceramic Shield che protegge molto bene il dispositivo in caso di urti e cadute.

Il processore che alimenta l’iPhone 13 è l’ottimo Apple A15 Bionic con tanto di modem 5G, Apple GPU (4‑core) e 4 GB di RAM, oltre ai già citati 128 GB di storage.

Per quanto riguarda il comparto foto troviamo sul retro due fotocamere da 12 MP che scattano ottime foto anche in condizioni di scarsa luminosità: anche sul davanti la società del CEO Tim Cook ha optato per un sensore da 12 MP. La batteria può essere ricaricata tramite MagSafe, con la ricarica wireless o con il cavo Lightning e dovrebbe riuscire a garantire un giorno intero di utilizzo con una singola carica. Infine, l’iPhone 13 può anche contare un grado elevato di resistenza all’acqua.

