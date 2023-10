iPhone 13 mini, prezzo super su Amazon: sconto da non perdere

Con l’arrivo dei nuovi iPhone 15, lanciati ufficialmente da Apple lo scorso mese di settembre, sono definitivamente usciti di scena gli iPhone ‘mini’. La Mela ha deciso di interrompere la produzione di questi melafonini dalle dimensioni ridotte e dai display molto piccoli per lo scarso riscontro sul mercato. Tuttavia c’è anche chi preferisce avere un dispositivo ‘mini’, ovvero un prodotto da poter maneggiare molto più facilmente.

Ecco perché il riscontro dell’iPhone 13 mini non è poi così negativo, come si può vedere anche dall’attenzione che hanno i fan della Mela davanti ad alcune offerte che riguardano proprio questo prodotto. Nelle scorse ore è trapelato un nuovo importante sconto che riguarda l’iPhone 13 mini: il telefono è comparso sul sito di Amazon a un prezzo davvero molto invitante.

Grazie allo sconto del 6%, infatti, i fan della Mela possono acquistare l’iPhone 13 mini a 789 euro, risparmiando quindi circa 50 euro sul costo di questo device. Una promozione da cogliere al volo, tenendo conto che le caratteristiche dell’iPhone 13 mini non sono niente male.

Il melafonino si presenta infatti con un display OLED Retina da 5,4 pollici con un frame in alluminio dalla grande resistenza. Sul retro sono presenti due sensori da 12 MP in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto di qualità molto elevata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Anche sul davanti è presente una fotocamera da 12 MP.

Il processore A15 Bionic assicura un ottimo livello prestazionale, molto apprezzato anche dagli appassionati di gaming. Il chip è abbinato a 4 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.