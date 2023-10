iPhone 13, che offerta su Amazon: lo paghi solo 699 euro

Apple ha da poco rilasciato sul mercato gli iPhone 15 e tutte le attenzioni sono ovviamente rivolte su questi nuovi eccellenti prodotti del colosso di Cupertino. Tuttavia i prezzi degli iPhone 15 sono ancora troppo elevati per tanti utenti, che preferiscono quindi dare uno sguardo agli iPhone delle generazioni precedenti, magari sperando in qualche sconto interessante.

Proprio in queste ore uno degli iPhone degli anni scorsi è diventato protagonista su Amazon con un’offerta davvero sensazionale. Stiamo parlando dell’iPhone 13, lanciato nel 2021 dalla Mela e ancora oggi molto ricercato per via delle sue ottime caratteristiche tecniche. L’iPhone 13 viene infatti proposto sul sito del gigante dell’e-commerce a soli 699 euro: lo sconto dell’8% permette quindi di risparmiare circa 60 euro sul prezzo di partenza.

Una promozione che ovviamente ha catalizzato l’attenzione di tanti fan di Apple e più in generale di tutti gli utenti che vogliono portarsi a casa un eccellente iPhone a meno di 700 euro. Il modello proposto è quello con 128 GB di memoria interna, oltre a 4 GB di RAM.

L’iPhone 13 può inoltre contare su un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e una protezione Ceramic Shield. Il processore che alimenta l’iPhone 13 è l’A15 Bionic di Apple che assicura prestazioni di altissimo livello, anche grazie alla Apple GPU.

Sul retro troviamo due fotocamere da 12 MP che consentono di scattare foto e registrare video in 4K con qualità cinematografica. Infine, l’autonomia dell’iPhone 13 raggiunge buoni livelli e la ricarica può avvenire tramite MagSafe, wireless o con il cavo Lightning.