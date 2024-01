iPhone 12 Mini, che offerta su Amazon: lo paghi molto meno

Anche se Apple ha deciso di interrompere la produzione dei suoi iPhone ‘Mini’, questa particolare tipologia di melafonini continua ad avere un certo riscontro sul mercato. Merito anche delle tante offerte che in questi giorni di festività sono comparse specialmente sul sito di Amazon.

La bella notizia è che proprio in queste ore l’iPhone 12 Mini è in offerta sul portale del colosso dell’e-commerce a un prezzo davvero irrinunciabile. Lo sconto del 7% consente infatti di portarsi a casa questo ottimo telefono a soli 310 euro: un vero affare per coloro che amano i prodotti Apple e che hanno una particolare predilezione per i formati ‘Mini’.

Lo smartphone, ricondizionato e garantito Amazon Renewed, è disponibile a 310 euro nel modello con 64 GB di memoria interna. Su Amazon è disponibile scontato anche il modello con 128 GB di storage: in questo caso si spenderanno 368 euro, una trentina in meno rispetto al prezzo di mercato. Ovviamente entrambi i prodotti vengono venduti in condizioni ‘eccellenti’.

L’iPhone 12 Mini si presenta con un display OLED da 5,4 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è il chip Apple A14 Bionic, ancora oggi in grado di garantire un livello prestazionale molto interessante. Sul retro dell’iPhone 12 Mini troviamo due fotocamere, entrambe con sensori da 12 MP.

Il telefono della Mela può inoltre contare sulla certificazione IP68, che accerta l’elevata resistenza ad acqua e polvere. In più è presente il chip NFC per i pagamenti con Apple Pay. Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

