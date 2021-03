Come inviare messaggi di testo SMS da un iPad

Se devi inviare un messaggio di testo SMS a un amico e non hai con te il cellulare ma solo il tuo fidato tablet Apple, ti starai chiedendo se è possibile inviare SMS da un iPad. Tuttavia a questa domanda non esiste una risposta definitiva ma questa varia a seconda della situazione.

In questa guida ti mostreremo se è davvero possibile fare quanto ti stai chiedendo e le eventuali soluzioni alternative che permettono di ottenere un risultato pressochè identico.

Cos’è un messaggio di testo SMS?

Per iniziare è meglio definire cosa sia un messaggio di testo SMS. SMS sta per “short message service” ed è il protocollo standard utilizzato dai telefoni cellulari per scambiarsi messaggi di testo. Una tecnologia correlata, gli MMS (multimedia message service) consente, invece, di scambiarsi foto e video tramite la rete di telefonia cellulare.

Come inviare SMS da un iPad

Per inviare un messaggio di testo gli utenti Apple utilizzano l’app Messaggi, un’applicazione che utilizza un protocollo basato sulla rete Internet quando comunica con altri utenti che dispongono di iPhone, iPad, iPod Touch o Mac e permette di inviare messaggi tramite iMessage. Attualmente, iMessage è disponibile solo su piattaforme Apple, quindi i clienti Windows e Android non possono utilizzarlo. I messaggi inviati tramite iMessage vengono visualizzati sul dispositivo con un fumetto di colore blu, mentre i messaggi SMS/MMS vengono visualizzati con un fumetto di colore verde.

Su un iPhone, l’app Messaggi può inviare e ricevere sia messaggi via iMessage che SMS, mentre per impostazione predefinita gli iPad non possono inviare messaggi di testo SMS. Anche se si dispone di un iPad con una SIM e un piano dati non è comunque possibile inviare SMS a meno che non si utilizzi qualche trucchetto.

Qui di seguito ti spiegheremo delle soluzioni alternative che puoi adottare se vuoi mandare SMS con il tuo iPad.

Collega un iPhone al tuo iPad tramite Continuity

È possibile inviare e ricevere messaggi SMS da un iPad se si ha un iPhone funzionante collegato ad esso tramite Continuity. Continuity è il modo per collegare tutti i tuoi dispositivi Apple come il Mac, l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch e l’Apple Watch ed è stato introdotto per facilitare il passaggio da un dispositivo all’altro. Perché questa funzionalità sia attiva devi aver effettuato l’accesso tramite lo stesso ID Apple su tutti i tuoi dispositivi.

Quindi, se l’iPad è connesso al tuo iPhone puoi utilizzare una funzione chiamata “inoltro messaggi di testo” che puoi configurare nelle Impostazioni del tuo iPhone. Per fare questo apri Impostazioni vai su Messaggi e poi clicca su “Inoltro messaggi di testo”, qui sarai in grado di selezionare quali dispositivi possono inviare e ricevere messaggi di testo dall’iPhone.

Utilizza SMS gateway

In pochi lo sanno ma è possibile inviare messaggi SMS da un iPad semplicemente scrivendo un’email. Grazie ad un servizio noto come SMS Gateway è possibile inviare un messaggio tramite un normale client di posta elettronica (come Apple Mail) e spedirlo sul cellulare del destinatario come un messaggio di testo.

Per utilizzare questa soluzione è necessario conoscere la compagnia telefonica del destinatario, dato che ogni compagnia ha un diverso gateway di posta elettronica. Se non conosci la compagnia della persona a cui vuoi inviare il messaggio ti basterà fare una ricerca online, dato che ci sono diversi servizi che sono in grado di rivelarti il gestore di un determinato numero.

Con questo metodo è possibile scrivere un messaggio di testo a un cliente o ad un amico inviando un’email ad un particolare indirizzo. Perché funzioni dovrai scrivere a: numerotelefono@gatewaydelgestore.com, sostituendo “numero telefono” con il numero di cellulare del destinatario e dopo la chiocciola ci dovrà essere l’indirizzo gateway della compagnia. In questo modo: 123456789@gatewaygestore.com.

Ecco un esempio di alcuni gateway:

TIM: 3*n@timnet.com

Vodafone: 3**n@sms.vodafone.it

Per inviare un SMS da un iPad ti basterà poi scrivere nel testo della mail il messaggio che vuoi spedire al destinatario e alla fine cliccare su Invia. La risposta al tuo messaggio sarà ricevuta nell’account da cui è partito l’SMS, quindi nella tua casella di posta elettronica.

Usa app di messaggistica di terze parti

Sebbene con l’iPad non sia possibile inviare messaggi di testo SMS tramite l’app iMessage (a meno che il tuo iPad non sia collegato a un iPhone, come indicato sopra) è possibile inviare SMS tramite app di messaggistica di terze parti.

Ad esempio l’app Skype di Microsoft permette di inviare e ricevere messaggi di testo anche sull’iPad. I messaggi scambiati tra utenti Skype nella chat sono gratuiti, ma i messaggi di testo SMS inviati a dei numeri di cellulare richiedono il pagamento di un credito Skype o di un abbonamento mensile. Tuttavia, Microsoft offre una prova gratuita di un mese che ti può servire per verificare se questo è il servizio che davvero ti serve. Un’altra soluzione può essere l’utilizzo dell’app Google Voice che a differenza di Skype è completamente gratuita. L’app è disponibile sia per Android che per iOS e permette di ricevere un numero di telefono gratuito per le chiamate, gli SMS e i messaggi vocali. Purtroppo, però, per ora Google Voice è disponibile solo negli Stati Uniti.

Molte altre app per SMS sono disponibili nell’App Store dell’iPad. Queste applicazioni di solito richiedono un abbonamento per essere utilizzate regolarmente mentre quelle gratuite potrebbero mostrare pubblicità intrusiva o potrebbero non rispettare del tutto la tua privacy. Tuttavia, se devi assolutamente inviare messaggi SMS dal tuo iPad (e non puoi collegarti a un iPhone), un’app di terze parti è probabilmente la soluzione migliore e la più comoda.

Utilizza app alternative

Se invii regolarmente brevi messaggi ad amici che non possono utilizzare iMessage (perchè hanno un telefono Android, ad esempio), potresti anche provare a utilizzare una soluzione di messaggistica non SMS. Esistono molte app di terze parti che consentono di inviare messaggi: WhatsApp, Telegram e Signal sono tre delle più popolari attualmente, solo per citarne alcune. Ovviamente queste non usano messaggi di testo SMS e necessitano di una connessione internet per funzionare ma sono tutte applicazioni molto popolari che si trovano sui diversi sistemi operativi. Ovviamente, per essere utilizzate queste applicazioni devono essere scaricate sia da te che dal destinatario e purtroppo non è sempre facile trovare un’app che tutti abbiano nel proprio dispositivo!

Fonte How To Geek