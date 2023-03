Internet Explorer su Windows 11: come abilitarlo

L'uscita di Windows 11 ha comportato la scomparsa ufficiale di Internet Explorer, il celebre browser di casa Microsoft che ha accompagnato gli utenti per oltre due decenni.

Tutti coloro che però necessitano di utilizzare vecchie App web che richiedono Internet Explorer, c'è ancora la possibilità di poterle utilizzare grazie alla modalità IE presente in Microsoft Edge. In questo articolo, vedremo come abilitare Internet Explorer su Windows 11 e come utilizzarlo per accedere ai siti web legacy.

Cos'è la modalità Internet Explorer

La modalità Internet Explorer rappresenta un'importante funzionalità per gli utenti Windows 11, in quanto consente di visualizzare e utilizzare siti web che richiedono specificamente il supporto del browser Microsoft. Per ottenere tale modalità all'interno di Edge, il primo passo consiste nell'aprire il browser stesso e selezionare il menu a tre punti posto in basso a destra della barra dei menu in alto. Una volta aperto il menu, si deve cliccare su "Impostazioni", la quale si trova quasi in fondo all'elenco delle opzioni. Una volta selezionata la voce, sarà possibile accedere alle impostazioni di Edge e procedere con l'attivazione della modalità Internet Explorer per accedere a tutti i siti web che richiedono il supporto del browser di Microsoft.

Per abilitare la modalità Internet Explorer all'interno di Edge, è necessario navigare fino alla sezione "Browser predefinito" nella pagina Impostazioni del browser. Benché questa sezione sia principalmente dedicata all'impostazione di Edge come browser predefinito, essa rappresenta il luogo in cui si deve procedere per attivare la modalità IE. In questa sezione, sarà possibile trovare un utile pannello esplicativo che fornisce indicazioni su come far funzionare i siti legacy di IE all'interno di Edge. Nonostante il pannello suggerisca l'impostazione di determinati siti per l'esecuzione in modalità IE, esistono altre opzioni a disposizione per abilitare questa modalità.

Per abilitare la modalità Internet Explorer all'interno di Edge, esistono due opzioni disponibili per permettere ai siti di funzionare correttamente. La prima consiste nell'impostare "Consenti il ricaricamento dei siti in modalità Internet Explorer" su "Predefinito" o su "Consenti". È importante notare che la scelta "Non consentire" non rappresenta l'opzione adeguata per l'abilitazione della modalità IE.

Impostazioni compatibilità Internet Explorer

L'impostazione predefinita per l'abilitazione della modalità Internet Explorer in Edge offre la possibilità di aprire il browser nella modalità IE se è già stata aperta una pagina in quella modalità. Bisogna sottolineare che questa impostazione predefinita riguarda esclusivamente Edge e non la modalità IE. Se si sceglie l'opzione "Consenti", sarà possibile selezionare "Ricarica in modalità Internet Explorer" dal menu "Impostazioni e altro" oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda e selezionando "Apri collegamento nella nuova scheda modalità Internet Explorer". È importante notare che se si sceglie l'opzione "Consenti", sarà necessario riavviare il browser per rendere effettive le modifiche.

Si possono aggiungere delle pagine web specifiche all'elenco della modalità Internet Explorer. Bisogna notare che l'URL completo della pagina web, compreso il prefisso "https://", deve essere incluso nell'elenco e non solo l'indirizzo e il dominio. È importante sottolineare che, in base ai test effettuati, l'abilitazione della modalità IE per un singolo sito web sarebbe valida solo per un periodo di un mese, pertanto questa opzione potrebbe non rappresentare la scelta più adatta se si prevede di dover utilizzare un sito in modalità IE per un periodo prolungato.

Pagine web che richiedono Internet Explorer su Windows 11

Per passare alla modalità Internet Explorer e aprire una pagina web specifica, è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda corrispondente e selezionare "Ricarica scheda in modalità Internet Explorer". La prima volta che viene attivata questa opzione, appare una notifica relativa alla modalità IE, che comprende un interruttore per attivare la modalità IE per il sito web selezionato in modo permanente. Subito dopo viene visualizzata una barra in alto nella pagina che consiglia di utilizzare la versione più moderna e sicura di Edge, con un pulsante per passare a quest'ultimo una volta terminata la navigazione nel sito che richiede la modalità IE.

È importante notare la presenza del pulsante situato nella barra degli strumenti, subito a sinistra del pulsante "Condividi", raffigurante una scheda Web con il logo Edge a spirale. Quando si passa alla modalità Internet Explorer, questo pulsante cambia aspetto e mostra il logo blu di IE, permettendo di passare facilmente da una modalità all'altra.

Conclusioni su come abilitare Internet Explorer su Windows 11

In conclusione, per ottenere la modalità Internet Explorer in Windows 11, è necessario aprire il browser Edge e accedere alle Impostazioni, quindi selezionare la sezione "Browser predefinito". A questo punto, si possono scegliere tra le opzioni "Consenti il ricaricamento dei siti in modalità Internet Explorer" o "Aggiungi siti specifici all'elenco della modalità Internet Explorer".

La prima opzione consente di aprire Edge in modalità IE per una pagina web specifica, mentre la seconda opzione consente di aggiungere pagine web specifiche all'elenco della modalità IE. Una volta che la modalità IE è attivata, è possibile passare da una modalità all'altra utilizzando il pulsante nella barra degli strumenti.

Bisogna notare che la modalità IE non è un opzione sicura ed è consigliabile utilizzare l'ultima versione di Edge per garantire la massima sicurezza online.