Instagram consente di aggiungere video alle Note: ecco come fare

Negli ultimi anni Meta ha aggiunto funzionalità a tutti i suoi social media e anche alle proprie app di messaggistica, con l’obiettivo di consentire agli utenti di potersi esprimere sempre più facilmente. Proprio in queste ore è stata annunciata un’altra importante novità: Meta sta infatti migliorando la funzione Note su Instagram, lanciata a gennaio 2023 in Italia.

Le Note di Instagram sono una specie di aggiornamento di stato che finora consentivano di pubblicare solo un testo. La grande novità introdotta da Meta permette ora di aggiungere anche i video: tuttavia, questi filmati potranno durare soltanto pochi secondi e verrà riprodotto il loop. In più, gli utenti potranno aggiungere anche didascalie di testo e sarà possibile arricchire i video con filtri e altri effetti. Meta precisa inoltre che i video in Note svaniranno 24 ore dopo la pubblicazione.

Per registrare un video basta andare sulla pagina dei Direct, cliccare su Note e poi sull’icona della macchina fotografica che comparirà a fianco all’immagine del profilo. Fatto ciò non rimane che registrare il filmato, che resterà quindi visibile per 24 ore a tutti gli utenti oppure solo agli amici stretti, in base alle proprie preferenze. Quest’operazione può essere svolta in qualsiasi momento, anche se durante la giornata ci sono momenti particolarmente adatti per pubblicare su Instagram.

L’azienda ha poi deciso di dare maggiore libertà a chi risponde alle Note dei propri amici. Le risposte, infatti, possono ora supportare messaggi audio, GIF, immagini, adesivi e video. Le risposte inviate alle Note su Instagram saranno visibili ai diretti interessati come messaggio diretto nella casella di posta della chat. Senza dubbio una bella novità per tutti coloro che usano quotidianamente questa funzione, in particolare i più giovani: Meta ha infatti annunciato che sono soprattutto gli adolescenti a usare le Note di Instagram.

La piattaforma sta inoltre ricevendo una nuova serie di strumenti che aiutano a rimuovere lo spam. L’azienda ha sviluppato un sistema di rilevamento automatizzato per verificare la presenza di contenuti spam sulla sua piattaforma, inclusi commenti, follower, visualizzazioni di storie e tag.