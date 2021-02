Come impedire a Microsoft Outlook di salvare le e-mail inviate

Quando fai pulizia e svuoti la cartella “Posta inviata” di Microsoft Outlook, di norma elimini tutte le e-mail oppure le sposti in un archivio.

Si tratta di un’operazione che ti porta via tempo, vero? Ebbene, puoi tranquillamente automatizzare quest’attività, in modo da non salvare le email inviate o memorizzarle in una cartella diversa.

Ogni volta che invii una e-mail, Outlook invia il messaggio di posta elettronica originale al destinatario e, contemporaneamente, ne archivia una copia nella cartella Posta inviata. Si tratta di un’operazione automatica che ha un suo senso ben preciso: questo non vuol dire che tu non possa cambiare le cose!

Outlook ti permette, infatti, di disattivare questa funzione in modo da non memorizzare una copia delle email inviate nella cartella “Posta inviata”. Ti piace l’idea e vuoi disabilitare questa opzione impedendo ad Outlook di salvare le email inviate? Bene, nei paragrafi che seguono ti spieghiamo come fare.

Come impedire ad Outlook di salvare le email inviate

Per evitare che Outlook archivi automaticamente le email inviate della cartella “Posta Inviata”, devi fare in modo che il programma invii una copia di esse ad una cartella di tua scelta.

Puoi cambiare questa “regola” per tutte le email oppure puoi farlo, una tantum, per una singola email.

Per prima cosa, accedi ad Outlook, apri la scheda “Opzioni” e clicca su “Salva elemento inviato in”: qui potrai scegliere di salvare le email inviate in una cartella particolare oppure optare per non salvarle affatto.

Vuoi effettuare questa operazione in maniera automatica e per tutte le email? Ti spieghiamo come fare.

Come interrompere il salvataggio delle e-mail inviate

Per impedire che Microsoft Outlook salvi una copia delle e-mail inviate, apri File> Opzioni. Una volta che sei nella scheda “Posta”, scorri verso il basso fino alla sezione “Salva messaggi” e deseleziona “Salva copie dei messaggi nella cartella Posta inviata”. A questo punto, clicca su “OK” in basso a destra nella finestra “Opzioni”.

Ecco fatto: abbiamo visto come “impedire” ad Outlook di salvare le email inviate.

Come salvare i messaggi di posta elettronica inviati in una cartella diversa

Se desideri che il client di posta salvi le tue e-mail inviate in un’altra cartella, devi impostare Outlook in maniera tale da cambiare le sue impostazioni di default.

Per prima cosa, accedi a Microsoft Outlook, clicca su Home> Regole> Gestisci regole e avvisi. Ora seleziona il pulsante “Nuova regola”: a questo punto, si aprirà la finestra Creazione guidata regole: clicca su “Applica regola sui messaggi inviati” e quindi seleziona il pulsante “Avanti”.

Si aprirà il pannello “Quali condizioni vuoi controllare?“: noi vogliamo che la regola che stiamo inserendo abbia effetto su tutte le email inviate, pertanto, in questo pannello, devi cliccare semplicemente su “Avanti”. A questo punto, visualizzerai una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare che questa regola avrà effetto su tutte le email che invii: clicca su “Sì”.

Ora scegli l’opzione “sposta una copia nella cartella specificata” e seleziona il valore sottolineato in modo da scegliere la cartella. Nell’elenco delle cartelle visualizzato, scegli la cartella in cui desideri salvare le e-mail inviate e poi clicca su “OK”. A questo punto, clicca su “Avanti”, poi specifica un nome per la regola nella schermata finale e clicca su “Fine”.

Ecco fatto: d’ora in poi, tutte le email inviate saranno salvate nella cartella che hai scelto e non più in “Posta inviata”. Ovviamente, la nuova regola che abbiamo inserito si applicherà soltanto alle email che invii tramite il client desktop di Microsoft Outlook.

Invece, quando utilizzi l’app Web di Outlook per inviare i messaggi di posta elettronica, il client continuerà a salvarli nella cartella Posta inviata.Purtroppo, non esiste una procedura per creare una regola per la posta inviata con l’app Web di Outlook.

