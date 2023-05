iMessage non funziona: la soluzione per iPhone, iPad, Mac

La popolare applicazione di messaggistica della Apple non funziona? Vi sono delle procedure, corrispondenti a rimedi ad hoc da attuare. E con specifico riferimento al dispositivo interessato. Vediamole insieme.

Nel momento in cui iMessage non funziona, ovverosia non si riesce nell’invio o nella ricezione di messaggi testuali, oppure i messaggi non siano visualizzati nella sequenza ordinata, ti starai chiedendo perché iMessage mostri tali malfunzionamenti. Ora, vi sono delle cause di errore alle quali risalire, con discernimento in relazione al dispositivo dal quale si utilizzi l’applicazione, sia esso un iPhone, un iPad, o un Mac.

L’app può smettere di funzionare ad esempio per un problema col server dedicato di Apple, o un problema insito nell’app stessa, per il quale andare ad assumere una determinata regolazione nelle impostazioni. Iniziamo adesso col passare in rassegna le problematiche corrispondenti alle casistiche più comuni.

Problematiche più comuni: il server dedicato a iMessage

Per come si accennava, può essere che il server risulti inattivo. Se è il server dedicato a iMessage il problema, vorrà dire che in quel caso l’app non funzionerà per nessun utente. Anche se è un evento abbastanza raro, saltuariamente succede, e quindi è da mettere in conto.

Bisognerà fare visita alla pagina di Stato del Sistema, dove Apple informa su eventuali lavori in corso sulla rete o rapporti inerenti a problematiche (sempre inerenti il server) appena risolte. Tuttavia il problema potrebbe anche non essere stato individuato, molte volte ci possono volere fino a 30 minuti circa. Si può poi provare in alternativa il tool gratuito Down Detector, il quale informa sui rapporti d’interruzione delle ultime 24 ore, oltre ad una mappa con aree interessate dall’interruzione (dalla quale potrai verificare di trovarti o meno in quella zona).

Inoltre, se si effettua una ricerca sui social, Twitter in particolare, per la nomenclatura iMessage, si potranno ricercare tutti i post o i Tweet che parlano del problema. Ci si potrebbe così render conto di non essere i soli ad averlo. Si tenga conto oltretutto, che anche dove iMessage non funzioni, si può comunque avere accesso agli ordinari sms. Per un messaggio con iMessage (solo testo) che non venga inviato, si può effettuare il rinvio e senza riscrivere il testo, premendo a lungo sul messaggio e selezionando “Invia come testo” dal menù che appare.

La mancanza di connessione dati

Anche se può apparire come scontato, non è da sottovalutare. Molte volte bisogna accertarsi di avere un servizio connessione dati da contratto che sia sufficiente per le proprie esigenze.

Tradotto in altri termini, sembrerà banale, ma può capitare che siano stati già consumati tutti i dati della propria opzione. Si può verificare molto rapidamente. Si effettui la connessione e si apra Safari. Se la connessione al web non riesce, sarà stato individuato il problema.

Laddove poi non si disponga di una buona connessione, qualitativamente parlando (dunque carente da quest’altro punto di vista) si provi ad attivare e a spegnere la modalità aereo così da fare la prova e poter ottenere, nel caso, un miglioramento della ricezione. Oltre a ciò, anche spegnere e riaccendere, o riavviare direttamente l’iPhone può aiutare a reperire un segnale più forte.

Ancora, si può puntare su una rete Wi-Fi gratuita nelle vicinanze (ricercarla non costa nulla, basta attivare il simbolo del Wi-Fi). O viceversa, laddove sia invece il Wi-Fi a dare problemi, basta deselezionare la relativa icona e attivare quella della connessione dati.

iMessage regolarmente attiva

Altra problematica comune, con iMessage che non risulti regolarmente attiva. Rechiamoci nelle Impostazioni del device e clicchiamo su Messaggi. Verifichiamo che iMessage sia attivo come opzione. Si dovrà controllare che il numero di cellulare sia regolarmente configurato nelle Impostazioni, a proposito di iMessage.

Anche qui, spegniamo e riaccendiamo il dispositivo e riavviamo così iMessage, specie in presenza di impostazioni appena corrette. Basta disattivare prima iMessage, poi riavviare il dispositivo, e a riavvio effettuato selezioniamo nuovamente l’app apponendo la spunta corrispondente.

Un’altra possibile risoluzione consiste nell’uscire dal proprio account Apple per effettuare nuovamente l’accesso.

I messaggi in eccesso

Potrebbero semplicemente esserci troppi messaggi in memoria da parte dell’app. Ciò inciderà specialmente laddove lo spazio complessivo non sia abbondante.

In questo caso basterà eliminare una parte di messaggi, fra quelli memorizzati in iMessage, con particolare riguardo a messaggi non solamente testuali e di cui magari non si sappia più quale uso farne. Si può anche impostare, per i messaggi da inviare a partire da quel momento e in avanti, ma anche per quelli già inviati, un’opzione per mantenerli fino ad un certo tempo.



Va da sé che alla scadenza del relativo termine i messaggi si autocancelleranno. Per attivare l’opzione, riprendiamo Impostazioni e selezioniamo ancora Messaggi e poi accediamo alla Cronologia. Ora selezioniamo “Conserva messaggi”, e a questo punto si potrà selezionare “Per sempre”, “1 anno”, oppure “30 giorni”.

Una volta su Impostazioni e Messaggi, si potrà selezionare l’ultima voce della lista per impostare l’invio d’immagini a bassa risoluzione, così che occupino meno spazio sull’app.

Aggiornamento del sistema operativo

Si verifichi anche che la versione di iOS in utilizzo sia aggiornata. Potrebbe magari essere obsoleta, e con ciò determinare il malfunzionamento di iMessage. Andiamo pertanto in Impostazioni, Generali, “Aggiornamento software”.

Ci sarà facile a questo punto verificare l’esistenza di una nuova versione di iOS. Da effettuarsi, l’aggiornamento, specialmente qualora vi sia una differenza sostanziale fra l’ultima versione rilasciata e quella in nostro possesso.

Le impostazioni di rete

Può darsi che siano le impostazioni di rete a dare problemi, e in particolare a necessitare d’essere ripristinate. Dopo aver selezionato Impostazioni prima e Generali poi, clicchiamo su Ripristina, e al fine su “Ripristina impostazioni di rete”.

Per farlo, reinseriamo quelle che sono le nostre password. A questo proposito, si possono altresì modificare le impostazioni di rete disattivando Wi-Fi Assist. È un’opzione che consente il passaggio dal Wi-Fi locale ad un altro Wi-Fi che preveda un segnale più intenso.

Deselezionare tale opzione ha apportato in diversi casi dei benefici per iMessage. La sequenza è la seguente: “Impostazioni” – “Dati mobili” – “Wi-Fi Assist” (quest’ultimo si troverà al termine della lista che appare, verso il basso). A questo punto disattiviamolo.

L’impostazione del fuso orario

Si è notato che altresì l’impostazione del fuso orario impatta sulla possibilità o meno, per iMessage, di funzionare correttamente. Andiamo su Impostazioni, Generali, e infine “Data e ora“.

Affidiamoci all’impostazione automatica del fuso orario, se essa non risulta già. Clicchiamo quindi su On affianco alla modalità automatica.

I passaggi residui

Se fino a questo momento la soluzione non è ancora stata trovata, possiamo optare per un reset completo delle impostazioni. Esso è anche un modo rapido per addivenire più rapidamente alla soluzione del problema.

Dopo essere andati, anche qui come in diversi altri punti, su Impostazioni e poi su Generali, andiamo su Ripristina. L’opzione menzionata consentirà appunto di resettare il tutto e di ritornare alle impostazioni di fabbrica del dispositivo, a prescindere che si tratti di un iPhone, iPad o Mac.

In pratica, si correggerà automaticamente ogni impostazione fuorviante che risulterà inserita fino a quel momento. Infine, se si riscontrano ancora problemi, meglio chiedere consiglio rivolgendosi direttamente ad un Apple Store. Lo stesso sarà anche in grado di fornire su richiesta un supporto tecnico opzionale.