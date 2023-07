Il Galaxy S24 Plus avrà un display più grande: cosa è emerso

Samsung ha appena ufficializzato i suoi due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Nemmeno il tempo di dare uno sguardo a tutte le caratteristiche di questi nuovi top di gamma che emergono già nuove indiscrezioni sui Galaxy S24 che Samsung presenterà a febbraio del prossimo anno.

Nelle scorse ore, infatti, sono trapelati alcuni rumors che riguardano il Galaxy S24 Plus e il Galaxy S24 Ultra. Prima dell’annuncio del Galaxy S23, presentato ufficialmente da Samsung lo scorso febbraio, un report affermava che il Galaxy S24 Plus era a rischio cancellazione perché il Galaxy S22 Plus non aveva ottenuto buoni risultati nelle vendite come il modello ‘standard’ e quello Ultra. Il Galaxy S24 Plus sarà regolarmente presente, ma con alcuni cambiamenti.

Secondo il famoso leaker Ice Universe, infatti, il Galaxy S24 Plus avrà uno schermo da 6,65 pollici: questo aspetto lo renderebbe un pochino più grande del Galaxy S23 Plus, che sfoggia un display da 6,6 pollici. Ovviamente non si tratta di un aumento enorme, ma evidentemente Samsung vuole puntare su qualche piccolo cambiamento per rendere il modello Plus più attrattivo.

Lo stesso Ice Universe afferma che il Galaxy S24 Ultra “avrà molte novità”, senza entrare nei dettagli. Secondo indiscrezioni precedenti, i Galaxy S24 arriveranno in alcuni mercati alimentati con un processore Exynos, diversamente da quanto visto con i modelli di quest’anno, tutti alimentati con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, i modelli Ultra e Plus potrebbero ottenere un aumento della velocità di ricarica a 65 W.