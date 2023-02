I caricabatterie di Samsung utili per gli iPhone 15: merito di USB-C

Uno degli aspetti maggiormente attesi dai fan di Apple sta davvero per concretizzarsi. Gli ultimi render CAD di iPhone 15, infatti, rivelano che la Mela è finalmente pronta a rinunciare al suo connettore Lightning e ad adottare la soluzione USB-C per i suoi prossimi melafonini. Oltre a questi render CAD non ufficiali è comparsa anche una foto reale della porta USB-C dell'iPhone 15, pertanto non sembrano esserci più dubbi: i futuri iPhone saranno finalmente al passo con i tempi anche su questo.

Questa novità potrebbe essere oltretutto caratterizzata da un altro dettaglio molto interessante: i clienti Apple, infatti, dovrebbero presto essere in grado di utilizzare i caricabatterie di Samsung per ricaricare i loro iPhone 15. Ad oggi non è chiaro se la società del CEO Tim Cook produrrà o meno caricabatterie USB-C per la prossima serie di iPhone 15. Se così non dovesse essere, i caricabatterie Samsung dovrebbero funzionare con la serie iPhone 15, dato lo standard USB-C. Pertanto Apple non potrebbe mai lanciare sul mercato caricabatterie da parete più costosi di quelli di Samsung.

Se Apple decidesse di produrre caricabatterie USB-C per la serie iPhone 15, il prezzo non potrà essere troppo distante da quello attuale dei caricabatterie Samsung per non rischiare di perdere competitività. In caso contrario, i clienti Apple finirebbero per acquistare solo caricabatterie di Samsung, garantendo così un introito tutt'altro che banale per il gigante sudcoreano.

Allo stesso tempo, Samsung potrebbe presto prendere in prestito qualcosa da Apple. Il WPC (Wireless Power Consortium) ha annunciato lo standard Qi2 al CES 2023, costruito sugli stessi principi della tecnologia di ricarica MagSafe della Mela. Ancora prima che venisse svelato Qi2 è emerso che la batteria del Galaxy Z Fold 2 poteva essere ricaricata utilizzando un caricabatterie MagSafe, grazie ai magneti che si trovano all'interno del telefono pieghevole di Samsung.