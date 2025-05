La conversione dei video è un’operazione fondamentale per gli utenti Mac che desiderano adattare i propri contenuti multimediali a diversi dispositivi o piattaforme. Con l’ampia varietà di estensioni video esistenti, non sempre tutti i formati sono supportati universalmente.

In questa guida aggiornata vedremo come orientarsi tra le migliori soluzioni per convertire i vostri video su Mac in modo semplice ed efficace.

Software di conversione video su MAC più usati

Cominciamo subito con il dare uno sguardo ai software di conversione video su MAC più usati e il loro funzionamento pratico.

1. HandBrake

HandBrake rimane uno dei convertitori video open-source più apprezzati e versatili per macOS. Completamente gratuito, questo software supporta una vasta gamma di formati di input e permette conversioni di alta qualità.

Caratteristiche principali:

Conversione in formati MP4, M4V, MKV e altri formati popolari

Supporto per video ad alta risoluzione, incluso il 4K

Funzionalità avanzate come l’aggiunta di sottotitoli e tracce audio

Possibilità di modificare frame-rate, bitrate e altri parametri

Conversione batch di più file contemporaneamente

Procedura di utilizzo:

Scaricate HandBrake dal sito ufficiale Avviate il programma e importate il video da convertire Selezionate il formato di output desiderato Personalizzate i parametri video/audio se necessario Cliccate su “Start” per avviare la conversione

2. Wondershare UniConverter

Per gli utenti che cercano una soluzione premium con interfaccia intuitiva, Wondershare UniConverter rappresenta una delle opzioni più complete sul mercato.

Caratteristiche principali:

Supporto per oltre 1000 formati diversi

Velocità di conversione fino a 30 volte superiore rispetto ad altri software

Strumenti integrati per tagliare, ritagliare e aggiungere sottotitoli

Downloader video per siti come YouTube

Conversione in formati ottimizzati per dispositivi specifici

Procedura di utilizzo:

Scaricate e installate Wondershare UniConverter Selezionate la scheda “Convertitore” Aggiungete i file video tramite drag&drop o il pulsante “Aggiungi” Scegliete il formato di output dalla parte destra dell’interfaccia Personalizzate le impostazioni video se necessario Cliccate su “Converti” per avviare il processo

3. QuickTime Player

Non tutti sanno che QuickTime, il lettore multimediale integrato in macOS, offre anche funzionalità base di conversione video, ideali per operazioni semplici.

Caratteristiche principali:

Già installato su tutti i Mac

Interfaccia estremamente semplice

Conversione rapida in formati compatibili con Apple

Nessun download o installazione aggiuntiva richiesta

Procedura di utilizzo:

Aprite il video con QuickTime Player Selezionate “File” > “Esporta” Scegliete la risoluzione desiderata (480p, 720p, 1080p, ecc.) Selezionate la posizione di salvataggio Cliccate su “Salva” per avviare la conversione

4. VLC Media Player

VLC non è solo un eccellente lettore multimediale, ma anche uno strumento gratuito e versatile per la conversione video.

Caratteristiche principali:

Software gratuito e open-source

Supporta praticamente qualsiasi formato video esistente

Offre conversione in diversi formati di output

Disponibile anche la personalizzazione di codec e parametri avanzati

Procedura di utilizzo:

Aprite VLC e selezionate “File” > “Converti/Salva” Aggiungete il file da convertire Cliccate su “Converti/Salva” Selezionate il formato di output Specificate la destinazione del file convertito Cliccate su “Start” per avviare la conversione

Tabella comparativa dei software di conversione video per Mac

Software Gratuito Formati supportati Velocità di conversione Funzionalità extra Facilità d’uso HandBrake Sì Elevata Media Molte Media Wondershare UniConverter No (prova gratuita) Molto elevata Molto veloce Numerosissime Alta QuickTime Player Sì Limitata Veloce Poche Molto alta VLC Media Player Sì Molto elevata Media Molte Media Adapter Sì Elevata Media Alcune Alta Miro Video Converter Sì Media Media Poche Alta FFmpeg Sì Molto elevata Veloce Numerosissime Bassa (riga di comando)

Conversione per dispositivi specifici

In aggiunta a quanto sopra, ricordiamo che esistono dei software di conversione per specifici dispositivi.

Conversione per iPhone/iPad

Per ottimizzare i video per dispositivi iOS:

Scegliete un formato compatibile come MP4 con codec H.264 Selezionate una risoluzione appropriata (720p o 1080p sono generalmente ottimali) Utilizzate un bitrate moderato per bilanciare qualità e dimensione del file

Conversione per Android

Per i dispositivi Android:

I formati consigliati sono MP4, MKV o WebM Adattate la risoluzione in base al dispositivo specifico Considerate l’utilizzo di codec moderni come H.265 per una migliore compressione

Conversione per il Web

Per contenuti destinati a piattaforme online:

Preferite formati universalmente supportati come MP4 Ottimizzate la dimensione del file per un caricamento più rapido Considerate l’utilizzo del formato WebM per contenuti destinati a browser web

Risoluzione dei problemi comuni

Purtroppo non sempre le operazioni di conversione di video su MAC vanno a buon fine. Vediamo insieme quali sono i problemi più comuni e, naturalmente, come possiamo risolverli prontamente!

Video convertito senza audio

Verificate che la traccia audio non sia stata disattivata durante la conversione

Controllate che il formato di output supporti il codec audio originale

Provate a selezionare esplicitamente un codec audio compatibile (come AAC)

Qualità video scarsa dopo la conversione

Aumentate il bitrate nelle impostazioni di conversione

Evitate di ridimensionare eccessivamente il video originale

Utilizzate codec moderni come H.265/HEVC per una migliore compressione senza perdita di qualità

Conversione troppo lenta

Chiudete altre applicazioni che consumano risorse

Utilizzate l’accelerazione hardware se disponibile nel software

Considerate di aggiornare a un software più efficiente

Riducete la risoluzione o il bitrate per file di dimensioni inferiori

Consigli per ottimizzare le conversioni video

Per ottimizzare ulteriormente il vostro lavoro, abbiamo di seguito condiviso alcuni suggerimenti che speriamo possano esservi utili per ottenere un risultato finale ancora più eccellente:

Conoscete il vostro obiettivo: Prima di iniziare la conversione, identificate chiaramente il dispositivo o la piattaforma di destinazione. Scegliete il formato giusto: MP4 è generalmente la scelta più versatile, ma potrebbero esserci opzioni migliori per casi d’uso specifici. Bilanciate qualità e dimensione: Un bitrate più alto offre migliore qualità ma file più grandi. Trovate il compromesso ideale. Usate i preset: La maggior parte dei convertitori offre preset per dispositivi comuni che ottimizzano automaticamente le impostazioni. Conservate i file originali: Mantenete sempre una copia dei file originali prima della conversione, in caso di necessità future.

Insomma, come abbiamo visto la conversione video su Mac offre numerose opzioni per soddisfare qualsiasi esigenza, dai tool gratuiti integrati nel sistema operativo fino a potenti suite professionali. Valutate attentamente le vostre necessità specifiche prima di scegliere la soluzione più adatta. Per conversioni occasionali o semplici, strumenti come QuickTime o Adapter possono essere sufficienti. Per esigenze più complesse o professionali, software come HandBrake o Wondershare UniConverter offrono funzionalità avanzate che giustificano l’eventuale costo o curva di apprendimento.

Ricordate che la migliore conversione è quella che mantiene un equilibrio ottimale tra qualità del video finale, compatibilità con il dispositivo di destinazione e dimensione del file, assicurando così la migliore esperienza di visualizzazione possibile.