Google Pixel Watch 2: caratteristiche e data di uscita

Dopo Google Pixel Watch, l’attenzione si è già spostata su Google Pixel Watch 2. Dopo un debutto altalenante, c’è grande attesa per la seconda generazione di questo smartwatch di Google. Il primo smartwatch Pixel ha eliminato alcune caratteristiche come un design elegante e alte prestazioni del sistema operativo Wear, ma ha anche presentato alcuni problemi significativi. La durata della batteria deludente ha impedito il riconoscimento del miglior smartwatch per gli utenti Android, un titolo che continuiamo a dare alla serie Galaxy Watch 5 di Samsung, per non parlare del miglior smartwatch sul mercato.

Ci si aspetta che Google affronti alcuni dei punti deboli con il Pixel Watch 2. In questa guida, esamineremo sei modi in cui l’azienda può recuperare consensi con questa nuova versione. Seguiamo costantemente anche le ultime indiscrezioni sul Pixel Watch 2, quindi continua a leggere per ottenere informazioni aggiornate sulle caratteristiche, le funzionalità e la sua data di uscita.

Data di uscita Google Pixel Watch 2

Le voci riguardanti il Pixel Watch 2 sono state scarsamente diffuse, il che solleva la domanda se Google stia considerando il rilascio del successivo modello nel 2023. Questa situazione è stata recentemente alimentata dal fatto che Google non ha menzionato alcun potenziale smartwatch durante il suo evento I/O, sebbene abbia annunciato almeno il Wear OS 4. Dato che durante l’evento I/O del 2022 abbiamo avuto il primo accenno al Pixel Watch seguito da un annuncio e un rilascio completo in ottobre, ciò non è un segnale positivo.

È anche possibile che Google segua regole diverse per un dispositivo di seconda generazione e non voglia fare aggiornamenti inutili al Pixel Watch attuale. Tenendo presente ciò, sembra ancora probabile che il Pixel Watch 2 venga rilasciato nell’ottobre 2023, ma rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

Recentemente, è trapelata anche l’informazione secondo cui il prossimo smartwatch di Google si chiamerà Pixel Watch 2, eliminando praticamente ogni dubbio sul fatto che Google abbia optato per un’altra denominazione. Di seguito, nei prossimi paragrafi, vediamo quali saranno le caratteristiche di questo smartwatch.

Snapdragon W5+

Il prossimo Google Pixel Watch 2 è destinato a risolvere il problema della durata della batteria riscontrato nel modello originale. Secondo quanto riportato, lo smartwatch passerà dall’Exynos 9110 di Samsung al nuovo processore Qualcomm Snapdragon W5+. Questo contrasta con le voci precedenti che suggerivano che Google avrebbe mantenuto la partnership con Samsung. Lo Snapdragon W5+ è finora apparso solo sul Mobvoi TicWatch Pro 5, ma i primi test sono promettenti, mostrando una durata della batteria di diversi giorni.

Il Pixel Watch originale ha faticato a durare per un’intera giornata, quindi sono stati apportati importanti cambiamenti per il dispositivo successivo. Si prevede che il Pixel Watch 2 raggiunga un giorno di utilizzo con il display sempre attivo abilitato, rappresentando un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore.

Il rapporto indica che il Pixel Watch 2 presenterà sensori di salute simili al Fitbit Sense 2, inclusi potenzialmente il monitoraggio dello stress e il monitoraggio della temperatura cutanea. Si prevede che il Pixel Watch 2 sarà svelato a ottobre, in concomitanza con il lancio di Wear OS 4.

Dimensioni della cassa

Anche se non è insolito per i produttori di smartwatch offrire una dimensione della cassa unica, questa sembra essere un’area in cui Google potrebbe contribuire a conferire più fascino al prossimo Pixel Watch e ridurre il divario con Apple e Samsung. In effetti, abbiamo apprezzato molto il design dello smartwatch di debutto, al punto da affermare che è il più elegante sul mercato, ma una leggera opzione più grande per i polsi più robusti sarebbe sicuramente gradita.

Dobbiamo anche elogiare il fatto che la dimensione della cassa da 41 mm del Pixel Watch fosse un’opzione unisex più adatta, che non è troppo comune negli smartwatch. In passato, i concorrenti spesso hanno reso l’opzione di cassa unica troppo grande per la maggior parte delle donne e per coloro con polsi più piccoli, quindi almeno il Pixel Watch non è caduto in quel cliché.

Oltre all’opzione di una cassa più grande, potrebbe essere un’aggiunta naturale avere più colori di cassa, anche se questo aspetto non ci preoccupa particolarmente.

Durata della batteria migliorata

La durata della batteria del Pixel Watch è estremamente deludente, come abbiamo riscontrato su uno smartwatch di così grande nome, e ciò significa che un dispositivo che dovrebbe essere utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, raramente riesce a farlo. A meno che tu non sia disposto a fare compromessi significativi, come caricarlo durante la notte o portare sempre con te un caricabatterie, la resistenza della batteria del Pixel Watch è sufficiente solo per poche ore di utilizzo.

Google dichiara una durata di 24 ore per il modello originale e, sebbene sia possibile spremere un po’ di più, spesso abbiamo riscontrato che le riserve energetiche iniziano a scarseggiare dopo circa 15-20 ore. Come accennato, ci saranno utenti che non considerano questo un problema, ma chiunque sia interessato a funzionalità come il monitoraggio degli allenamenti illimitato o un display sempre attivo dovrà caricare il dispositivo almeno una volta al giorno, e questo è abbastanza inaccettabile.

La buona notizia è che c’è solo margine di miglioramento da questo punto in avanti, ma la cattiva notizia è che dovrà fare molto di più (almeno il doppio) per poter competere con modelli rivali come l’Apple Watch e il Samsung Galaxy Watch. Quanto Google riuscirà a migliorare la durata della batteria sarà probabilmente un fattore determinante fondamentale nell’accoglienza riservata al Pixel Watch 2, quindi speriamo che riescano a superare le capacità del modello originale in modo significativo.

Sistema operativo e processore

Si è discusso ampiamente dell’utilizzo del vecchio SoC Exynos 9110 a 10 nm da parte del Pixel Watch, che rappresenta una generazione precedente rispetto al Galaxy Watch 5. Nonostante ciò, l’esperienza d’uso del Pixel Watch non ne ha risentito (in parte grazie ai 32 GB di RAM integrati), ma sarà necessaria una gestione energetica e un’efficienza all’avanguardia per competere con i rivali nel reparto delle batterie.

Wear OS 3 rappresenta un’opportunità per sfruttare appieno il coprocessore e migliorare la durata della batteria. Per il Pixel Watch 2, ci aspettiamo che Google ci sorprenda con il vero potenziale di Wear OS, offrendo prestazioni ottimali e un’efficienza energetica superiore.

Monitoraggio della salute

Pixel Watch offre alcune funzionalità di monitoraggio della salute avanzate, come la possibilità di eseguire letture ECG, ma nel complesso sembra essere obsoleto di almeno un paio di generazioni in questo settore. Considerando che Fitbit ha dimostrato di essere un innovatore in questa nicchia in passato, ci aspetteremmo che Google prenda il testimone e ponga un maggiore focus sul monitoraggio della salute con il Pixel Watch 2.

Abbiamo visto Samsung introdurre funzionalità all’avanguardia come il monitoraggio della pressione sanguigna e l’analisi della composizione corporea direttamente dal polso, mentre Apple ha recentemente aggiunto funzioni di salute specifiche per le donne grazie al sensore di temperatura della Serie 8. Pixel Watch 2 deve offrire tutte queste funzionalità e, allo stesso tempo, distinguersi con qualcosa di unico rispetto agli altri smartwatch.

Un’opzione potrebbe essere l’implementazione del sensore elettrodermico continuo di Fitbit Sense 2 per il monitoraggio dello stress, ma in realtà Pixel Watch 2 dovrebbe puntare a una funzionalità di salute principale esclusiva. Ad esempio, una versione preliminare del monitoraggio del glucosio potrebbe essere una via interessante, anche se è ancora una sfida aperta per i produttori di smartwatch consolidati.

Nonostante le risorse finanziarie a disposizione di Google, non possiamo considerarli necessariamente i pionieri in quel campo. Il monitoraggio nativo della pressione sanguigna potrebbe essere una strada possibile, oppure potrebbero puntare tutto sul monitoraggio dell’idratazione. In ogni caso, Pixel Watch 2 ha bisogno di una funzionalità di salute straordinaria per distinguersi e non perdersi nella folla di prodotti simili.

Tracciamento sportivo

Per la maggior parte degli utenti, l’esperienza di tracciamento sportivo offerta dal Pixel Watch è indispensabile che sia di buon livello. Durante gli allenamenti, tutte le metriche di base sono presenti e grazie all’integrazione con Fitbit, queste informazioni vengono conservate in un hub che consente un facile accesso al feedback. Con alcuni miglioramenti, il Pixel Watch potrebbe davvero mettere in discussione i migliori smartwatch sul mercato. Durante i test, abbiamo riscontrato alcuni piccoli problemi di precisione con il cardiofrequenzimetro ad alta intensità e il GPS, anche se quest’ultimo è comunque abbastanza affidabile.

Potrebbe essere utile avere opzioni di tracciamento più avanzate per quando si richiede una maggiore precisione. La profondità delle funzionalità di tracciamento potrebbe essere migliorata. Alcuni smartwatch più recenti offrono feedback più avanzati durante l’allenamento e al termine dello stesso, e il Pixel Watch sembra ancora indietro di un paio d’anni rispetto a queste alternative.

Conclusioni sul nuovo Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 è uno dei dispositivi più attesi nel mondo degli smartwatch, e le informazioni trapelate fino ad ora offrono un’anteprima interessante su ciò che possiamo aspettarci quando sarà lanciato sul mercato. Una delle principali aree di miglioramento attese nel Pixel Watch 2 è la durata della batteria. Il suo predecessore ha sofferto di una scarsa autonomia, ma si prevede che il nuovo modello utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon W5+, che promette una maggiore efficienza energetica. Ciò potrebbe consentire al Pixel Watch 2 di raggiungere una durata della batteria di almeno un giorno con il display sempre attivo abilitato, rappresentando un significativo miglioramento rispetto al modello precedente.

Un altro aspetto importante per il successo del Pixel Watch 2 sarà il tracciamento della salute. Si prevede che il nuovo smartwatch includerà sensori di salute avanzati, tra cui il monitoraggio dello stress e la temperatura cutanea, che potrebbero essere simili a quelli presenti nel Fitbit Sense 2. Si spera che Google offra una funzionalità esclusiva nel campo della salute, come il monitoraggio della pressione sanguigna o dell’idratazione, per distinguersi dalla concorrenza.

Dal punto di vista del design, ci si aspetta che il Pixel Watch 2 mantenga l’aspetto elegante e moderno del suo predecessore, con la possibilità di una versione leggermente più grande per adattarsi a polsi più grandi. È probabile che Google punti anche a offrire più opzioni di colori per soddisfare i gusti dei consumatori.

In conclusione, il Google Pixel Watch 2 sembra essere un passo avanti rispetto al suo predecessore in termini di durata della batteria, tracciamento della salute e design. Sebbene siano necessarie ulteriori conferme da parte di Google per avere una visione completa delle specifiche e delle funzionalità, ci si può aspettare che il Pixel Watch 2 offra un’esperienza migliorata e competitiva sul mercato degli smartwatch.