Google Pixel 8, che offerta su Amazon: il risparmio è notevole

Poco più di un mese fa Google ha presentato ufficialmente i suoi nuovi telefoni Pixel 8 e Pixel 8 Pro, raccogliendo subito molti consensi tra i propri fan e più in generale da tutti gli utenti alla ricerca di un telefono con ottime caratteristiche tecniche e tante funzionalità.

In queste prime settimane il colosso di Mountain View ha registrato ottimi numeri in termini di vendite, anche se diversi fan di BigG hanno preferito attendere l’arrivo di qualche offerta per accaparrarsi uno dei due prodotti.

La bella notizia è che proprio in queste ore il Google Pixel 8 è in vendita sul sito di Amazon a un prezzo scontato che ha già catalizzato l’attenzione di molti utenti. Il dispositivo viene infatti proposto a 729 euro, ben 70 euro in meno rispetto al prezzo di partenza.

Un’offerta da cogliere al volo, tenendo conto dell’eccellente scheda tecnica del Pixel 8. Il nuovo smartphone di Google è infatti dotato di un display da 6,2 pollici OLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz: lo schermo può inoltre contare su una protezione Gorilla Glass Victus.

Il processore che alimenta questo telefono è il Google Tensor G3, abbinato a una GPU Immortalis-G715s MC10, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro sono presenti due fotocamere, una principale da 50 MP e una secondaria da 12 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera da 10.5 MP.

La batteria che equipaggia il Google Pixel 8 è da 4.575 mAh, pertanto l’autonomia non sarà mai un problema. Infine lo smartphone – che può vantare anche la resistenza all’acqua, ndr – funziona con Android 14 come sistema operativo.

