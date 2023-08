Galaxy Z Fold 5, ecco la prima offerta: quasi 300 euro di sconto!

Nell’evento Unpacked dello scorso 26 luglio Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli. I principali protagonisti dell’evento che si è svolto a Seul sono stati proprio il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, lungamente attesi dai fan del gigante sudcoreano.

I due nuovi foldable dispongono di una serie di caratteristiche tecniche davvero eccellenti e mettono a disposizione molte funzionalità innovative. Per questo motivo l’interesse dei fan di Samsung è ovviamente molto alto, anche se in tanti sono frenati dal prezzo dei due prodotti. Tuttavia, la buona notizia è che uno di questi telefoni pieghevoli è già in vendita con un interessante sconto.

Sul sito di Amazon, infatti, è comparsa un’offerta per il Galaxy Z Fold 5 che vale la pena tenere in considerazione. Il foldable viene proposto a meno di 2.000 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 120 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 6% permette infatti di acquistare il dispositivo a 1.999 euro invece dei 2.119 euro del prezzo di listino.

Ma non è tutto, perché grazie a un codice da inserire in fase d’acquisto il prezzo si abbasserà ulteriormente. Tutto ciò che bisogna fare è inserire il codice TRADEIN150 per godere di un ulteriore sconto di 150 euro. Per farla breve è possibile portare a casa il Galaxy Z Fold 5 al prezzo di 1.849 euro per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, per un risparmio complessivo di quasi 300 euro.

Un’offerta da non perdere vista la scheda tecnica del dispositivo pieghevole. Il prodotto può infatti contare su un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un display Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e un secondo display da 6,2” sempre Dynamic AMOLED 2X, oltre a una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 MP) e una batteria da 4.400 mAh.