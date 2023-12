Galaxy Z Flip 5 in super offerta su Amazon: risparmi 250 euro!

Con il passare del tempo sono aumentati sempre di più i fan dei telefoni pieghevoli, che scelgono questi prodotti principalmente per la loro spiccata versatilità. Tra le aziende che hanno rilasciato sul mercato foldable davvero eccezionali c’è ovviamente Samsung, che in questo 2023 ha lanciato il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 ed è attualmente al lavoro sui successori, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

La bella notizia per tutti gli appassionati degli smartphone pieghevoli di Samsung è che in queste ore il Galaxy Z Flip 5G – che ha ottenuto un grosso riscontro nella clientela – è in offerta sul sito di Amazon: lo sconto è di quelli irrinunciabili. Basta andare sul portale del colosso dell’e-commerce per individuare subito il Galaxy Z Flip 5G in vendita a 899 euro: lo sconto del 28% consente di risparmiare la bellezza di 250 euro sull’acquisto di questo eccellente pieghevole.

Il modello in questione è quello nella variante di colore Graphite, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il display interno Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici ha una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, mentre il secondo display esterno SUPER AMOLED è da 3,4 pollici.

Il foldable è alimentato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a una GPU Adreno 740, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Sul retro ci sono due fotocamere da 12 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera da 10 MP. La batteria che equipaggia questo pieghevole di Samsung è da 3.700 mAh: il colosso di Seul ha lavorato attentamente anche sull’autonomia, dato che gli utenti possono usare il Galaxy Z Flip 5G fino a fine giornata. Il sistema operativo è Android 14 (l’aggiornamento per il Galaxy Z Flip 5 è arrivato circa due settimane fa, ndr) con personalizzazione One UI.

