Galaxy Watch5, offerta super su Amazon: costa solo 254 euro

Quando si parla di Samsung vengono sempre in mente gli eccellenti smartphone realizzati dal colosso di Seul. Tuttavia, come sanno bene i fan dell’azienda sudcoreana, Samsung riesce sempre a proporre dispositivi di grande livello anche in altri settori, come ad esempio quello del wearable.

Tra i tanti dispositivi indossabili di Samsung che riscuotono grande successo sul mercato c’è sicuramente il Galaxy Watch5, lanciato ufficialmente nell’estate 2022. Gli utenti apprezzano questo device non solo per la sua eleganza e per il suo design così accattivante, ma anche per le tantissime funzionalità che soddisfano davvero tutte le esigenze della clientela.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Galaxy Watch5 è in vendita sul sito di Amazon a un prezzo a cui non si può davvero dire di no. Il dispositivo indossabile del gigante di Seul viene infatti proposto a soli 254 euro grazie allo sconto del 23% comparso sul portale di Amazon: grazie a questa strepitosa offerta gli utenti possono risparmiare circa 75 euro sull’acquisto del prodotto.

Si tratta di uno sconto da cogliere al volo, tenendo conto delle ottime caratteristiche tecniche del Galaxy Watch5. L’indossabile di Samsung è dotato di un pannello touch a colori e di una cassa in alluminio che assicura al prodotto leggerezza e resistenza. Il sensore HR che troviamo a bordo di questo device è uno dei migliori sul mercato: con il Galaxy Watch5 è possibile monitorare la frequenza cardiaca e la concentrazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02), oltre all’elettrocardiogramma.

Inoltre, come ogni indossabile di grande qualità, anche questo dispositivo di Samsung supporta moltissime attività fisiche, sia all’aperto che al chiuso. Infine, il Galaxy Watch5 può contare su un’ottima batteria che consente al prodotto di arrivare senza problemi fino a fine giornata.

