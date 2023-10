Galaxy Tab S7 FE, che offerta su Amazon: risparmi oltre 150 euro

Samsung è senza dubbio tra i produttori di smartphone più apprezzati al mondo grazie alla sua capacità di realizzare eccellenti top di gamma ma anche ottimi prodotti di fascia media. Tuttavia, i fan dimostrano apprezzamento per il colosso di Seul anche per altri dispositivi, in particolare per i tablet. I Galaxy Tab di Samsung sono sempre molto ricercati sul mercato: si tratta di device con schede tecniche molto interessanti e ricchi di funzionalità.

Tra questi c’è sicuramente il Galaxy Tab S7 FE, la versione Fan Edition del Galaxy Tab S7. Proprio questo tablet è protagonista di uno sconto comparso nelle scorse ore sul sito di Amazon. Il Galaxy Tab S7 FE viene infatti proposto con uno sconto a cui è impossibile dire di no: il prodotto è in vendita a soli 399 euro, vale a dire un risparmio di ben 153 euro sul prezzo di partenza.

Dato che non capita tutti i giorni di godere di uno sconto del 28% su questo ottimo prodotto i fan di Samsung si sono riversati sul portale del colosso dell’e-commerce per non lasciarsi scappare questa grande occasione.

Il Galaxy Tab S7 FE si presenta con un display da 12,4 pollici LCD IPS e può contare su 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il processore che alimenta questo dispositivo è un chip Snapdragon 750G Qualcomm SM7225 con GPU Adreno 619. Sul retro è posizionata una fotocamera da 8 MP, mentre sul davanti troviamo un sensore da 5 MP. La batteria da 10.090 mAh garantisce un’autonomia molto elevata al tablet di Samsung. Infine vale la pena rimarcare una caratteristica del Galaxy Tab S7 FE: lo spessore di appena 6.3 mm fa sì che questo device sia uno tra i più sottili sul mercato.