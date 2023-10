Galaxy Tab A9, il nuovo tablet di Samsung già in vendita: ecco dove

Il Galaxy Tab S9 FE è stato appena presentato ufficialmente da Samsung e il nuovo tablet ha già catturato l’attenzione di molti utenti. Tuttavia, stando ai rumors delle ultime ore, sembra che Samsung abbia in serbo altre novità per questo settore. Alcune indiscrezioni precedenti avevano già fatto riferimento a una serie Galaxy Tab A9 su cui stava lavorando il colosso di Seul e ora pare che uno di questi prodotti sia già disponibile per l’acquisto.

Il Galaxy Tab A9 di Samsung, della varietà LTE, è stato messo in vendita nel negozio online dell’azienda per il Guatemala. La pagina dello store include anche i render del tablet, confermando il design già trapelato nei precedenti rumors.

Secondo il negozio online Samsung in Guatemala, il Galaxy Tab A9 LTE costa 1.499 Quetzal, ovvero l’equivalente di circa 181 euro. Tutto sommato è un buon prezzo per un tablet LTE che dovrebbe essere alimentato con un chip MediaTek Helio G99, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il nuovo tablet di Samsung dovrebbe anche avere un display LCD da 8,7 pollici.

Chiaramente il Galaxy Tab A9 è un tablet entry-level: coloro che sono alla ricerca di qualcosa di più prestante e di un tablet con il supporto per la S Pen possono puntare sul Galaxy Tab S9 FE, che ha un prezzo di partenza di 549 euro.

Per quanto riguarda il lancio ufficiale del Galaxy Tab A9 anche negli altri mercati si attendono comunicazioni in merito da parte di Samsung. L’azienda sudcoreana non ha finora fornito alcun dettaglio su questa serie, ma l’impressione è che i Galaxy Tab A9 saranno in vendita anche nei mercati europei: li vedremo anche qui in Italia.