Galaxy S23 Ultra, sconto super su Amazon: risparmi oltre 600 euro!

Anche se ormai si fa un gran parlare dei Galaxy S24, ovvero dei nuovi telefoni che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente intorno alla metà di gennaio, sono ancora i Galaxy S23 a tenere banco sul mercato e a riscuotere un elevato gradimento tra gli utenti, tra cui ovviamente molti fan del colosso di Seul. I riscontri più importanti sono quelli riservati al Galaxy S23 Ultra, un top di gamma che ha entusiasmato la clientela grazie all’eccellente scheda tecnica e alle moltissime funzionalità.

Non è certo un caso se il Galaxy S23 Ultra è considerato il miglior smartphone Android del 2023. Quale migliore occasione delle festività natalizie per approfittare di qualche super sconto e concedersi questo regalo? Amazon ha deciso di venire incontro agli utenti, proponendo il Galaxy S23 Ultra a un prezzo straordinario. Il top di gamma di Samsung è infatti in vendita a 1.049 euro sul portale del colosso dell’e-commerce: lo sconto del 37% permette di risparmiare oltre 600 euro sull’acquisto di questo strepitoso telefono.

Il modello in vendita è quello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il Galaxy S23 Ultra si presenta con un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo top di gamma è l’eccezionale chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che assicura un livello prestazionale davvero sensazionale. Venendo al comparto foto, il Galaxy S23 Ultra può contare su ben quattro fotocamere posteriori, dove spicca il sensore principale da 200 MP per degli scatti straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Completano il quadro la batteria da 5.000 mAh e Android 14 come sistema operativo, assieme alla personalizzazione One UI. Dato che la super offerta è a tempo conviene affrettarsi e approfittare di questo sconto imperdibile.

